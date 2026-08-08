Про це повідомляє 24 Канал.

Які наслідки вибухів?

Після 23:00 у Києві та Дніпрі було оголошено повітряну тривогу. Повітряні сили ЗСУ попереджали про рух ударних безпілотників ворога у напрямку Дніпра з південного сходу.

Водночас моніторингові канали повідомляли про кілька реактивних БпЛА в межах столиці та на Київщині. Відомо, що ворожий дрон летів в районі Борисполя у напрямку Києва, за даними ПС ЗСУ.

Вже близько 23:11 жителі Києві почули вибух. Згодом, орієнтовно о 23:23, – пролунав ще один.

Приблизно у той же час вибухи гриміли у Дніпрі. Начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа уточнив, що гучні звуки пов'язані з роботою сил протиповітряної оборони.

Місцева влада закликає залишатись в безпечних місцях до відбою загрози.

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Нагадаємо, російські війська вдарили по Павлограду на Дніпропетровщині. Внаслідок атак загорілись приватний будинок та автомобіль. Відомо про щонайменше дев'ятьох постраждалих, в тому числі дітей.