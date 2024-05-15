Во всех регионах Украины ввели аварийные отключения света

В столице Украины и в нескольких регионах экстренные отключения электроэнергии. В ДТЭК объяснили, с чем это связано.

В каких областях сейчас экстренные отключения света рассказал также и генеральный директор YASNO. Какая сейчас ситуация с электроэнергией, где аварийные, а где экстренные отключения, читайте далее в материале 24 Канала.

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Какова ситуация со светом в регионах Украины

Сергей Коваленко, генеральный директор YASNO, рассказал, что сейчас в Киеве и Днепре – экстренные отключения.

Сегодняшний опыт показывает необходимость внедрения графиков. Поэтому Укрэнерго рассчитало и довело ОСР лимиты потребления на завтра с 00:00 до 9:00 и с 16:00 до 00:00,

– подчеркнул он.

Коваленко отметил, что в случае превышения этих лимитов будут применяться стабилизационные отключения, то есть графики.

Также в ДТЭК предоставили информацию о тех регионах, где экстренные отключения. В частности, речь идет о Киеве, Киевская область, Одесская область, Днепропетровская область, Донецкая область.

Чрезвычайно тяжелая ситуация в энергосистеме продолжается. Поэтому по указанию Укрэнерго, применяются экстренные отключения. Делаем все возможное, чтобы как можно быстрее стабилизировать ситуацию,

– говорится в сообщении.

Известно, что на Ивано-Франковщине также снова ввели экстренные отключения света по распоряжению НЭК Укрэнерго, о чем сообщили в "Прикарпатьеоблэнерго". "Подчеркиваем, графики аварийных отключений вводятся как для бытового населения, так и для предприятий. ГАВ не имеют определенной продолжительности и отменяются только после соответствующего указания "Укрэнерго". Ориентировочная продолжительность отключений при графиках сегодня – до конца суток", – говорится в сообщении.

Что же касается аварийных отключений по состоянию на 15 мая, то Укрэнерго также обнародовало соответствующую информацию.

С 19:25 до 22:00 Укрэнерго вводит контролируемые аварийные отключения для промышленных и бытовых потребителей во всех регионах Украины,

– рассказали там.

Возможность блэкаута: что говорили в Yasno

Генеральный директор Yasno 15 мая отметил, что сейчас в регионах действуют только экстренные аварийные отключения электроэнергии.

"Блэкаута мы не видим, потому что пока это физически невозможно. Теоретически возможно все, но пока об этом речь не идет ", – отметил он.

", – отметил он. Графики возможных отключений уже разработаны, но будут ли они применены, будет зависеть от команды энергетиков. Стабилизационные отключения по графикам могут применить в случае высокого дефицита мощности в украинской энергосистеме.