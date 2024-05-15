В Киеве и еще нескольких областях отменили экстренные отключения света

Экстренные отключения света в Киеве, Киевской области, на Одесчине, Донбассе и Днепропетровщине отменены. Впоследствии ограничения сняли и во Львове.

Об этом сообщили в ДТЭК по состоянию на 9 утра сегодня, 15 мая. В то же время энергетики просят потреблять свет разумно, ведь ситуация все еще тяжелая.

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"Экстренные отключения – отменены. По состоянию на 09:00 экстренные отключения в Киеве, Киевской области, в Одесской, Донецкой и Днепропетровской областях отменены", – говорится в сообщении.

Заметим, экстренные отключения электроэнергии в перечисленных областях действовали с 6:40 утра.

По состоянию на 9:40 отключение электроэнергии также отменили и во Львове. Об этом сообщили в Львовоболэнерго.

"Аварийные отключения электроэнергии отменены. Однако ситуация в энергосистеме остается сложной. Просим относиться к использованию электроэнергии в пиковые часы экономно", – сообщили энергетики.

8 мая Россия атаковала Украину 55 ракетами и 21 дроном-камикадзе. Силы обороны уничтожили 39 вражеских ракет и 20 "Шахедов". В частности, были сбиты все ракеты, которыми оккупанты атаковали Киев.

Россия ударила по объектам генерации и передачи электроэнергии в 6 областях Украины: Полтавской, Кировоградской, Запорожской, Львовской, Ивано-Франковской, Винницкой.

В Укрэнерго сообщили, о повреждении оборудования на одном из объектов компании в центральном регионе Украины.

Также там отметили, что вынуждены ограничить энергоснабжение промышленности и бизнеса, а если потребление будет расти, отключения коснутся и бытовых потребителей.

Вчера, 14 мая, вечером во всех областях Украины ввели аварийные отключения света.

энергетики делают все возможное для того, чтобы поддерживать стабильность энергосистемы Украины.