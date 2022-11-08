В Киеве и области анонсировали стабилизационные отключения света: графики

В среду, 9 ноября, в Киеве и области будут продолжаться стабилизационные отключения света. Они должны происходить, в соответствии с графиком.

По распоряжению НЭК Укрэнерго, стабилизационные отключения начнутся с 6 утра.

Кстати По всей Украине 9 ноября будут отключать свет: регионы с самыми жесткими ограничениями

Экстренные отключения не планируют

Энергетики уверяют, делают все, чтобы они происходили в соответствии с графиком, размещенным на сайте ДТЭК Киевские электросети.

Экстренные отключения пока не планируются. Кроме того, людей поблагодарили за сознательное потребление электроэнергии.

Проверить график отключений можно на сайте ДТЭК, указав свою улицу и номер дома. Так же график можно найти и для Киевской области.

Кстати, 8 ноября из-за отключения электроснабжения с системой оповещения воздушной тревоги в Киеве произошел сбой. Где-то сирена молчала, а где-то звучала несколько раз.

Отключение света в других областях

В Укрэнерго сообщили, что 9 ноября во всех регионах Украины будут действовать веерные отключения света согласно графикам.

Больше всего ограничений планируют в 11 областях: в Киеве и Киевской области, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Запорожской, Днепропетровской, Кировоградской областях.

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