Второй раз за вечер: почти по всей Украине оповещали о воздушной тревоге

Почти по всей Украине по состоянию на 21:15 объявили о воздушной тревоге. Это было уже второй раз за вечер. Уже через 30 минут начали оповещать об отбое.

Всего на протяжении дня это уже третья масштабная воздушная тревога. О первой известили еще в 13:19, информирует 24 канал.

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Вторая масштабная тревога началась в 19:20. Серию отбоев объявили спустя 20 минут.

По состоянию на 21:34 об угрозе уведомляли жителей:

Волынской области;

Львовской области;

Житомирской области;

Тернопольской области;

Закарпатской области;

Ивано-Франковской области;

Буковины;

Хмельницкой области;

Винницкой области;

Черкасской области;

Одесской области;

Николаевской области;

Запорожской области;

Донецкой области;

Луганской области;

Харьковской области;

Сумской области;

Полтавской области;

Черниговской области;

Киевской области;

Днепропетровской области.

О ситуации на временно оккупированных территориях информации нет, и там невозможно включить оповещения.

Украинцев призвали отложить все дела и срочно идти в укрытия. Находиться там необходимо, пока не известят об отбое тревоги. Нельзя пренебрегать этим правилом, ведь оно спасает жизнь.

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