Второй раз за вечер: почти по всей Украине оповещали о воздушной тревоге
11 августа 2022 , 21:12Читати новину українською
Почти по всей Украине по состоянию на 21:15 объявили о воздушной тревоге. Это было уже второй раз за вечер. Уже через 30 минут начали оповещать об отбое.
Всего на протяжении дня это уже третья масштабная воздушная тревога. О первой известили еще в 13:19, информирует 24 канал.
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Вторая масштабная тревога началась в 19:20. Серию отбоев объявили спустя 20 минут.
По состоянию на 21:34 об угрозе уведомляли жителей:
- Волынской области;
- Львовской области;
- Житомирской области;
- Тернопольской области;
- Закарпатской области;
- Ивано-Франковской области;
- Буковины;
- Хмельницкой области;
- Винницкой области;
- Черкасской области;
- Одесской области;
- Николаевской области;
- Запорожской области;
- Донецкой области;
- Луганской области;
- Харьковской области;
- Сумской области;
- Полтавской области;
- Черниговской области;
- Киевской области;
- Днепропетровской области.
Украинцев призвали отложить все дела и срочно идти в укрытия. Находиться там необходимо, пока не известят об отбое тревоги. Нельзя пренебрегать этим правилом, ведь оно спасает жизнь.
Важно! В Воздушных силах ВСУ рассказали, что около 13:30 11 августа над Харьковщиной удалось сбить 2 ракеты типа "Калибр" . россияне запустили их из акватории Черного моря.
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