Второй раз за вечер: почти по всей Украине оповещали о воздушной тревоге

11 августа 2022 , 21:12
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Почти по всей Украине по состоянию на 21:15 объявили о воздушной тревоге. Это было уже второй раз за вечер. Уже через 30 минут начали оповещать об отбое.

Всего на протяжении дня это уже третья масштабная воздушная тревога. О первой известили еще в 13:19, информирует 24 канал.

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Вторая масштабная тревога началась в 19:20. Серию отбоев объявили спустя 20 минут.

По состоянию на 21:34 об угрозе уведомляли жителей:

  • Волынской области;
  • Львовской области;
  • Житомирской области;
  • Тернопольской области;
  • Закарпатской области;
  • Ивано-Франковской области;
  • Буковины;
  • Хмельницкой области;
  • Винницкой области;
  • Черкасской области;
  • Одесской области;
  • Николаевской области;
  • Запорожской области;
  • Донецкой области;
  • Луганской области;
  • Харьковской области;
  • Сумской области;
  • Полтавской области;
  • Черниговской области;
  • Киевской области;
  • Днепропетровской области.
Примите во внимание! О ситуации на временно оккупированных территориях информации нет, и там невозможно включить оповещения.

Украинцев призвали отложить все дела и срочно идти в укрытия. Находиться там необходимо, пока не известят об отбое тревоги. Нельзя пренебрегать этим правилом, ведь оно спасает жизнь.

 

Важно! В Воздушных силах ВСУ рассказали, что около 13:30 11 августа над Харьковщиной удалось сбить 2 ракеты типа "Калибр" . россияне запустили их из акватории Черного моря.

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Автор: Мар'яна Бекало