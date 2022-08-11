Загалом упродовж дня це була вже третя масштабна повітряна тривога. Про першу сповістили ще о 13:19, інформує 24 канал.
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Друга масштабна тривога розпочалася о 19:20. Серію відбоїв оголосили через 20 хвилин.
Станом на 21:34 про загрозу сповіщали жителів:
- Волинської області;
- Львівської області;
- Житомирської області;
- Тернопільської області;
- Закарпатської області;
- Івано-Франківської області;
- Буковини;
- Хмельницької області;
- Вінницької області;
- Черкаської області;
- Одеської області;
- Миколаївської області;
- Запорізької області;
- Донецької області;
- Луганської області;
- Харківської області;
- Сумської області;
- Полтавської області;
- Чернігівської області;
- Київської області;
- Дніпропетровської області.
Українців закликали відкласти всі справи й терміново йти в укриття. Перебувати там необхідно, аж доки не сповістять про відбій тривоги. Не можна нехтувати цим правилом, адже воно рятує життя.
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