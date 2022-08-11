Загалом упродовж дня це була вже третя масштабна повітряна тривога. Про першу сповістили ще о 13:19, інформує 24 канал.

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Друга масштабна тривога розпочалася о 19:20. Серію відбоїв оголосили через 20 хвилин.

Станом на 21:34 про загрозу сповіщали жителів:

  • Волинської області;
  • Львівської області;
  • Житомирської області;
  • Тернопільської області;
  • Закарпатської області;
  • Івано-Франківської області;
  • Буковини;
  • Хмельницької області;
  • Вінницької області;
  • Черкаської області;
  • Одеської області;
  • Миколаївської області;
  • Запорізької області;
  • Донецької області;
  • Луганської області;
  • Харківської області;
  • Сумської області;
  • Полтавської області;
  • Чернігівської області;
  • Київської області;
  • Дніпропетровської області.

Українців закликали відкласти всі справи й терміново йти в укриття. Перебувати там необхідно, аж доки не сповістять про відбій тривоги. Не можна нехтувати цим правилом, адже воно рятує життя.

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