Загалом упродовж дня це була вже третя масштабна повітряна тривога. Про першу сповістили ще о 13:19, інформує 24 канал.

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Друга масштабна тривога розпочалася о 19:20. Серію відбоїв оголосили через 20 хвилин.

Станом на 21:34 про загрозу сповіщали жителів:

Волинської області;

Львівської області;

Житомирської області;

Тернопільської області;

Закарпатської області;

Івано-Франківської області;

Буковини;

Хмельницької області;

Вінницької області;

Черкаської області;

Одеської області;

Миколаївської області;

Запорізької області;

Донецької області;

Луганської області;

Харківської області;

Сумської області;

Полтавської області;

Чернігівської області;

Київської області;

Дніпропетровської області.

Зауважте! Про ситуацію на тимчасово окупованих територіях інформації немає і там неможливо увімкнути оповіщення.

Українців закликали відкласти всі справи й терміново йти в укриття. Перебувати там необхідно, аж доки не сповістять про відбій тривоги. Не можна нехтувати цим правилом, адже воно рятує життя.

Важливо! У Повітряних силах ЗСУ розповіли, що близько 13:30 11 серпня над Харківщиною вдалося збити 2 ракети типу "Калібр". росіяни запустили їх з акваторії Чорного моря.

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