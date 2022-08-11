Повітряну тривогу оголосили фактично у всіх областях України. Немає даних про небезпеку в Криму, адже він є тимчасово окупованим.
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Сирени лунають у більшій частині України. Жителі "червоних" областей повинні піти в укриття.
Джерело:карта повітряних тривог
Повітряну тривогу оголосили фактично у всіх областях України. Немає даних про небезпеку в Криму, адже він є тимчасово окупованим.
Зверніть увагу Моторошний обстріл Дніпропетровщини та 43 тисячі знищених окупантів: основне за 169 день війни