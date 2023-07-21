В Киеве и ряде регионов воздушная тревога: с моря зафиксированы пуски ракет

Воздушная тревога утром прозвучала в Киеве и в нескольких областях. Мониторинговые каналы предупреждают о возможной ракетной угрозе.
К моменту объявления воздушной тревоги сирены уже звучали в нескольких областях. Практически сразу же мониторинговые каналы начали сообщать, что по направлению к столице летит баллистика.
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Воздушная тревога 21 июля: что известно
10:57
Воздушные силы предупредили, что враг выпустил противокорабельные ракеты "Оникс" в направлении Одесской области. Людей попросили оставаться в укрытиях.10:55
Сирены предупредили об опасности жителей Запорожской, Полтавской, Днепропетровской, Донецкой, Херсонской, Харьковской, Кировоградской, Николаевской областей.10:51
Жителей Одесской области предупредили об угрозе с неба. На Юге в воздух подняли тактическую авиацию врага.10:50
СМИ сообщают, что в Черниговской области прогремели взрывы. Связаны ли они с информацией о движении баллистики на столицу – неизвестно.10:43
Пришла информация от Monitor, что "цель перестала существовать в пределах Киевщины".10:42
Также предупредили о возможной опасности жителей Черкасской области.10:40
"Внимание! Киев – ракетная опасность! Направляйтесь к укрытиям!", – Сергей Попко, начальник КГВА.10:39
Мониторинговый канал Monitor написал, что предварительно в направлении Киева летит баллистическая цель.10:38
Воздушная тревога была уже в Киеве и в Киевской области.10:30
Сирены извещали об угрозе с неба жителей Сумской области.10:23
Воздушную тревогу объявили в Черниговской области и в Славутиче Киевской области.