В Киев и область возвращаются стабилизационные отключения: в чем причина

В течение нескольких дней во всех областях Украины, кроме Одесской, не выключали электроснабжения. Однако энергетики предупреждают, что на выходных кое-где возможны отключения света.

Речь, в частности, о Киеве и Киевской области. Отмечают, что 18 и 19 февраля в некоторых районах будут введены стабилизационные отключения света.

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В чем причина отключений

По информации энергетиков, такие ограничения вводятся в связи с проведением ремонтных работ. Кроме того, в ДТЭК обнародовали перечень районов, где возможны отключения:

Суббота: с 9:00 до 22:00 в части Левого берега и Голосеевском районе.

Воскресенье: с 8:00 до 13:00 в Голосеевском, Соломенском, Дарницком, Днепровском районах.

График отключений можно просмотреть по ссылкой.

В Киевской области отключения возможны в части Бучанского района. На выходных электроснабжение будет ограничиваться с 6:00 до 22:00. График смотрите здесь.

Ситуация в энергосистеме: главное