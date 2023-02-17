В Киев и область возвращаются стабилизационные отключения: в чем причина
Источник:ДТЭК
В течение нескольких дней во всех областях Украины, кроме Одесской, не выключали электроснабжения. Однако энергетики предупреждают, что на выходных кое-где возможны отключения света.
Речь, в частности, о Киеве и Киевской области. Отмечают, что 18 и 19 февраля в некоторых районах будут введены стабилизационные отключения света.
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В чем причина отключений
По информации энергетиков, такие ограничения вводятся в связи с проведением ремонтных работ. Кроме того, в ДТЭК обнародовали перечень районов, где возможны отключения:
- Суббота: с 9:00 до 22:00 в части Левого берега и Голосеевском районе.
- Воскресенье: с 8:00 до 13:00 в Голосеевском, Соломенском, Дарницком, Днепровском районах.
График отключений можно просмотреть по ссылкой.
В Киевской области отключения возможны в части Бучанского района. На выходных электроснабжение будет ограничиваться с 6:00 до 22:00. График смотрите здесь.
Ситуация в энергосистеме: главное
- Глава правления Укрэнерго Владимир Кудрицкий рассказал, что в отключение электроэнергии будет продолжаться и дальше. Однако следует отметить, что давление на энергосистему уменьшается из-за повышения температуры.
- Он отметил, что уменьшение потребления будет компенсировано понижением генерации. Объекты энергетики будут дежурить с перерывами в работе из-за плановых ремонтов.
- "Весна и лето будут непростыми. Если обстрелы закончатся и у нас будет возможность возобновить непрерывную работу, то, скорее всего, мы достигнем длительного периода без дефицита, но мы не можем быть уверены", – говорит председатель правления Укрэнерго.
- Он также утверждает, что к следующей зиме Украина накопит достаточный запас автотрансформаторов как отечественного производства, так и иностранных доноров. Однако Кудрицкий не уточнил, сколько нужно. Глава правления Укрэнерго отметил, что победа в энергетике еще не достигнута.