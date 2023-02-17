Мовиться, зокрема, про Київ та Київську область. Зазначають, що 18 та 19 лютого у деяких районах запровадять стабілізаційні відключення світла.

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У чому причина вимкнень

За інформацією енергетиків, такі обмеження вводять у зв'язку з проведенням ремонтних робіт. Крім того, у ДТЕК оприлюднили перелік районів, де можливі вимкнення:

Субота: з 9:00 до 22:00 в частині Лівого берега та в Голосіївському районі.

Неділя: з 8:00 до 13:00 в Голосіївському, Солом'янському, Дарницькому, Дніпровському районах.

Графік відключень можна переглянути за посиланням.

На Київщині відключення можливі в частині Бучанського району. На вихідних електропостачання буде обмежуватись з 6:00 до 22:00. Графік дивіться тут.

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