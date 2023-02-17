Мовиться, зокрема, про Київ та Київську область. Зазначають, що 18 та 19 лютого у деяких районах запровадять стабілізаційні відключення світла.
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У чому причина вимкнень
За інформацією енергетиків, такі обмеження вводять у зв'язку з проведенням ремонтних робіт. Крім того, у ДТЕК оприлюднили перелік районів, де можливі вимкнення:
- Субота: з 9:00 до 22:00 в частині Лівого берега та в Голосіївському районі.
- Неділя: з 8:00 до 13:00 в Голосіївському, Солом'янському, Дарницькому, Дніпровському районах.
Графік відключень можна переглянути за посиланням.
На Київщині відключення можливі в частині Бучанського району. На вихідних електропостачання буде обмежуватись з 6:00 до 22:00. Графік дивіться тут.
Ситуація в енергосистемі: головне
- Глава правління Укренерго Володимир Кудрицький розповів, що відключення електроенергії триватимуть й надалі. Однак варто зазначити, що тиск на енергосистему зменшується через підвищення температури.
- Він зазначив, що зменшення споживання буде компенсовано зниженням генерації. Об'єкти енергетики чергуватимуть з перервами в роботі через планові ремонти.
- "Весна і літо будуть непростими. Якщо обстріли закінчаться і ми матимемо можливість відновити безперервну роботу, то, швидше за все, ми досягнемо тривалого періоду без дефіциту, але ми не можемо бути впевнені", – каже голова правління Укренерго.
- Він також стверджує, що до наступної зими Україна накопичить достатній запас автотрансформаторів як вітчизняного виробництва, так і від іноземних донорів. Однак Кудрицький не уточнив, скільки їх потрібно. Очільник правління Укренерго зазначив, що перемога в енергетиці ще не досягнута.