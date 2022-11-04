В Киевской области могут выключать воду: в ОВА объяснили причины

В Киевской области могут возникать проблемы с поставкой воды. Еще утром киевские власти сообщали об отсутствии света в тысячах квартир в Киеве.

В частности, только в столице без света, по состоянию на утро 4 ноября, осталось около полумиллиона квартир. Глава Киевской военной администрации Алексей Кулеба о вероятном отсутствии воды сообщил во второй половине дня 4 ноября.

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В Киевской области могут выключать воду

Из-за плановых и аварийных отключений электроэнергии в области могут наблюдаться перебои с водоснабжением,

– объяснил Алексей Кулеба.

Глава Киевской военной администрации призвал жителей Киевщины запастись питьевой и технической водой.

Он отметил, что мы боремся с коварными врагами, поэтому только выдержка и сплоченность украинцев помогут победить Россию.



Кулеба посоветовал, что следует делать в случае перебоев с водой / Инфографика Киевской ОВА

В Киеве без света полмиллиона квартир

Утром 4 ноября мэр столицы Виталий Кличко заявил, что из-за регулярных обстрелов критической инфраструктуры без света осталось 450 тысяч квартир киевлян.

Это в полтора раза больше, чем в предыдущие дни. Стабилизационные отключения происходят из-за перегрузки центрального узла энергосистемы страны,

– объяснил Кличко.

Чиновник призвал жителей Киевщины максимально экономить электричество, потому что ситуация остается сложной.

Что делать, если отключат воду: важно

В Центре стратегических коммуникаций людей призвали заранее рассчитать запас использования воды на дому, в соответствии с количеством членов семьи.

В частности, для одного взрослого человека в сутки нужно 3 литра питьевой воды (включая жидкость, которую потребляем с пищей) и 10 – 12 литров – для гигиенических процедур и приготовления пищи.

Следует рассчитать количество воды на семью и иметь запас для всех по меньшей мере на 72 часа, то есть на трое суток. Более подробную инструкцию на случай отсутствия воды читайте по ссылке.



Как действовать на случай отсутствия водоснабжения / Инфографика 24 канала

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