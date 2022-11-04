Зокрема, тільки у столиці без світла, станом на ранок 4 листопада, залишилось майже пів мільйона квартир. Очільник Київської військової адміністрації Олексій Кулеба про ймовірну відсутність води повідомив у другій половині дня 4 листопада.

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На Київщині можуть вимикати воду

Через планові та аварійні відключення електроенергії в області можуть спостерігатися перебої з водопостачанням,

– пояснив Олексій Кулеба.

Очільник Київської військової адміністрації закликав мешканців Київщини запастись питною та технічною водою.

Він зауважив, що ми боремось з підступними ворогами, а тому тільки витримка і згуртованість українців допоможуть перемогти Росію.



Кулеба порадив, що варто робити у випадку перебоїв з водою / Інфографіка Київської ОВА

У Києві без світла пів мільйона квартир

Вранці 4 листопада мер столиці Віталій Кличко заявив, що через регулярні обстріли критичної інфраструктури без світла залишилось 450 тисяч помешкань киян.

Це в півтора раза більше, ніж в попередні дні. Стабілізаційні вимкнення відбуваються через перенавантаження центрального вузла енергосистеми країни,

– пояснив Кличко.

Посадовець закликав жителів Київщини максимально економити електрику, бо ситуація залишається складною.

Що робити, якщо вимкнуть воду: важливе

У Центрі стратегічних комунікацій людей закликали заздалегідь розрахувати запас використання води вдома, відповідно до кількості членів сім'ї.

Зокрема, для однієї дорослої людини на добу потрібно 3 літри питної води (включно з рідиною, яку споживаємо з їжею) та 10 – 12 літрів – для гігієнічних процедур і приготування їжі.

Варто розрахувати кількість води на сім'ю та мати запас для всіх щонайменше на 72 години, тобто на три доби. Детальнішу інструкцію на випадок відсутності води читайте за посиланням.



Як діяти на випадок відсутності водопостачання / Інфографіка 24 каналу

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