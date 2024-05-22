На Киев надвигается затяжная гроза: спасатели предупредили об опасности
Источник:Укргидрометцентр
Украинский гидрометцентр предупреждает об ухудшении погоды. В ближайший час неблагоприятные погодные условия надвинутся на Киев и Киевскую область.
Синоптики объявили желтый уровень опасности. Учитывать непогоду попросили киевлян и гостей столицы и спасатели.
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На Киев и область надвигается гроза
Синоптики Укргидрометцентра вечером 22 мая прогнозируют грозу. Грозовая погода будет удерживаться до конца суток.
Предупреждение синоптиков / Фото Укргидрометцентра
"Предупреждение об опасных метеорологических явлениях по Киевской области. В ближайший час с удержанием до конца дня 22 мая гроза. И уровень опасности, желтый", – предупреждают синоптики.
В то же время ГСЧС напоминает о правилах поведения во время грозы:
- помните об опасности от высоких и одиночных деревьев: не прячьтесь под ними и не паркуйте свои авто;
- избегайте пользования электроприборами;
- ни в коем случае не купайтесь в водоемах.
Будьте осторожны и соблюдайте правила безопасности, находясь на улице,
– просят спасатели.
Правила поведения во время грозы / Памятка ГСЧС
В четверг, 23 мая, в Киеве и области синоптики также прогнозируют днем местами кратковременный дождь и грозу. Небо будет облачное, а температура воздуха достигнет 28 градусов тепла.
Кроме этого, в среду, 22 мая, на Киевщине объявлено предупреждение о пожарной опасности по Украине.
Предупреждение о пожарной опасности / Карта Укргидрометцентра
Спасатели отмечают, что в течение пожароопасного периода запрещается:
- посещать хвойные леса;
- разводить костры в лесу;
- заезжать на автомобиле в лес;
- курить, бросать непогашенные спички или окурки;
- сжигать отходы;
- сжигать стерню на сельскохозяйственных полях.
Какое лето прогнозируют синоптики в Украине
- В этом году погода в Украине не перестает удивлять. Зима была теплой, а в начале апреля вообще пришла жара.
- Заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и НАН Украины Вера Балабух рассказала 24 Каналу о том, какой будет погода летом 2024 года.
- По ее словам, пока что лето прогнозируется не слишком дождливое. Осадков за сезон выпадет в пределах климатической нормы.
- Самым богатым на погодные явления будет июль. Тогда ожидаются дожди, грозы, град, шквалы.
- Температурные показатели этим летом не будут зашкаливать. По словам метеоролога, лето будет теплым, но не жарким.
- К тому же на территории Украины все летние месяцы будут преобладать воздушные массы с Атлантики. Они же и будут приносить украинцам умеренную влагу и тепло.