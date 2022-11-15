В Киеве и Черниговской области прозвучали взрывы: вероятно, работала ПВО

В Киеве, а также Черниговской области днем 15 ноября прогремели взрывы. Звуки взрывов слышали во время масштабной воздушной тревоге.

Информация о звуках взрывов в Киеве и области появилась около 15:06, пишет 24 канал. Вероятно, причина взрыва – работа противовоздушной обороны Украины.

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В Киеве два прилета

Глава Киевской ОВА Алексей Кулеба около 15:00 предупреждал об угрозе ракетных обстрелов. В 15:32 в Киевской городской военной администрации подтвердили взрывы в Киеве.

Сообщается, что в столице зафиксировано 2 взрыва. По предварительной информации, были сбиты 4 ракеты.

Информация о жертвах и пострадавших уточняется. Все соответствующие службы уже работают,

– говорится в сообщении.

Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил атаку на столицу. По предварительной информации, в Печерском районе зафиксировано попадание в два жилых дома. Кличко также заявил о сбитии нескольких ракет.

В Черниговской области тоже сообщается о работе ПВО. В частности, глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус сообщил о том, что работают силы ПВО. Вячеслав Чаус отметил, что ракетная атака России все еще продолжается.

Украинцев предупредили о массированном пуске ракет Х-101

Во время воздушной тревоги с предупреждением к местным жителям обратились главы Запорожской и Николаевской ОВА Александр Старух и Виталий Ким соответственно, а также мэр Кривого Рога Александр Вилкул.

Сообщается, что россияне совершили массовый пуск ракет Х-101 с самолетов Ту-95. Вражеская авиация вылетела из района Волгоград – Астрахань в России.

Виталий Ким написал в социальных сетях, что ракеты уже в воздухе и призвал жителей региона укрыться в убежищах.

Кроме того, о ракетной опасности предупредили главы Полтавской и Черкасской ОВА Дмитрий Лунин и Игорь Табурец. Лунин сообщил, что над Полтавщиной фиксируют пролетающие ракеты. Впоследствии он написал, что в Миргородской общине работает ПВО

Табурец тоже информирует о повышенной опасности и ракетах над Черкасской областью.

Мониторинговая группа заявила о взлете 10 самолетов Ту-95, которые могут нести до 80 ракет. Точное количество запущенных ракет пока не известно.

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