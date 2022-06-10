В Киеве и области с прилавков исчезла сода: почему возник дефицит и к чему готовиться
В столице Украины и в Киевской области наблюдается дефицит соды. Сода, которую в основном производят в Донецкой и Луганщине, исчезла из столичных супермаркетов.
Сода подорожала почти вчетверо
О дефиците соды жалуются киевляне и жители Киевской области в социальных сетях. В частности, соды нет в сети магазинов "Новус" в Киеве и в Вишневом.
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Как сообщают "Українські новини" , также сода исчезла с прилавков в сети суперпаркетов "Сільпо" в Киеве и "Экомаркет" в Борисполе. Кроме того, этот продукт резко удорожал в онлайн-магазинах.
В Киеве и Киевской области в магазинах исчезла сода / "Украинские новости"
К примеру, в онлайн-магазине "Розетка" соду продают по 49 гривен. Такая цена почти в четыре раза выше, чем до полномасштабного российского вторжения.
В онлайн-магазине "Розетка" соду продают по 49 гривен.
При этом почти у всех продавцов на сайте "Розетки" соды уже нет в наличии.
В Госпродслужбе подтвердили, что в столице нет соды
В Госпродслужбе подтвердили, что в магазинах Киева и области исчезла сода, сообщает "Сегодня" . В ведомстве также рассказали, почему возник дефицит соды.
Глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан заявил, что это временно явление. По его словам, некоторые заводы, производящие пищевую соду, не работают из-за боевых действий.
Некоторые заводы по производству пищевой соды не работают из-за боевых действий. Кроме того, нарушена логистика по доставке этого товара. Но это временное явление и вскоре будет исправлено,
– сказал Рубан.
В Украине содовая промышленность сосредоточена на Донбассе, то есть в Луганской и Донецкой области. Сейчас в этих областях продолжаются наиболее интенсивные боевые действия, из-за чего раньше возник дефицит соли.
Что известно о дефиците соли
В конце мая крупнейшее в Европе предприятие по соледобыче "Артемсоль" остановило работу . Причина – боевые действия в Донецкой области.
Дефицит соли в Украине: почему цены взлетели, а продукта нет
Сообщалось, что Государственное предприятие "Артемсоль" в городе Соледар Донецкой области добывало 90% соли в Украине. Из-за приостановки работы завода "Артемсоль" в Украине возник дефицит соли.
На фоне дефицита соли увеличила свои мощности Дрогобычская солеварня . Теперь предприятие ожидает получать до 53 – 55 тонн соли.