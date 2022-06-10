В Киеве и области с прилавков исчезла сода: почему возник дефицит и к чему готовиться

В столице Украины и в Киевской области наблюдается дефицит соды. Сода, которую в основном производят в Донецкой и Луганщине, исчезла из столичных супермаркетов.

Сода подорожала почти вчетверо

О дефиците соды жалуются киевляне и жители Киевской области в социальных сетях. В частности, соды нет в сети магазинов "Новус" в Киеве и в Вишневом.

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Как сообщают "Українські новини" , также сода исчезла с прилавков в сети суперпаркетов "Сільпо" в Киеве и "Экомаркет" в Борисполе. Кроме того, этот продукт резко удорожал в онлайн-магазинах.



В Киеве и Киевской области в магазинах исчезла сода / "Украинские новости"

К примеру, в онлайн-магазине "Розетка" соду продают по 49 гривен. Такая цена почти в четыре раза выше, чем до полномасштабного российского вторжения.



В онлайн-магазине "Розетка" соду продают по 49 гривен.

При этом почти у всех продавцов на сайте "Розетки" соды уже нет в наличии.

В Госпродслужбе подтвердили, что в столице нет соды

В Госпродслужбе подтвердили, что в магазинах Киева и области исчезла сода, сообщает "Сегодня" . В ведомстве также рассказали, почему возник дефицит соды.

Глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан заявил, что это временно явление. По его словам, некоторые заводы, производящие пищевую соду, не работают из-за боевых действий.

Некоторые заводы по производству пищевой соды не работают из-за боевых действий. Кроме того, нарушена логистика по доставке этого товара. Но это временное явление и вскоре будет исправлено,

– сказал Рубан.

В Украине содовая промышленность сосредоточена на Донбассе, то есть в Луганской и Донецкой области. Сейчас в этих областях продолжаются наиболее интенсивные боевые действия, из-за чего раньше возник дефицит соли.

Что известно о дефиците соли

В конце мая крупнейшее в Европе предприятие по соледобыче "Артемсоль" остановило работу . Причина – боевые действия в Донецкой области.

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Сообщалось, что Государственное предприятие "Артемсоль" в городе Соледар Донецкой области добывало 90% соли в Украине. Из-за приостановки работы завода "Артемсоль" в Украине возник дефицит соли.

На фоне дефицита соли увеличила свои мощности Дрогобычская солеварня . Теперь предприятие ожидает получать до 53 – 55 тонн соли.

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