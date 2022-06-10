Сода здорожчала майже вчетверо

Про дефіцит соди скаржаться кияни та жителі Київської області у соціальних мережах. Зокрема, соди немає у мережі магазинів "Новус" у Києві та Вишневому.

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Як пишуть "Українські новини", також сода зникла з прилавків у мережі суперпаркетів "Сільпо" у Києві та "Екомаркет" у Борисполі. Окрім того, цей продукт різко здорожчав в онлайн-магазинах.



У Києві та Київській області у магазинах зникла сода / "Українські новини"

Наприклад, в онлайн-магазині "Розетка" соду продають по 49 гривень. Така ціна майже вчетверо вища, ніж до повномасштабного російського вторгнення.



В онлайн-магазині "Розетка" соду продають по 49 гривень / Скриншот

При цьому майже у всіх продавців на сайті "Розетки" соди вже немає у наявності.

У Держпродспоживслужбі підтвердили, що в столиці немає соди

У Держпродспоживслужбі підтвердили, що у магазинах Києва та області зникла сода, повідомляє "Сьогодні". У відомстві також розповіли, чому виник дефіцит соди.

Голова Держпродспоживслужби Києва Олег Рубан заявив, що це тимчасово явище. За його словами, деякі заводи, що виробляють харчову соду, не працюють через бойові дії.

Деякі заводи з виробництва харчової соди не працюють через бойові дії. Крім того, порушено логістику щодо доставки цього товару. Але це тимчасове явище і незабаром буде виправлено,

– сказав Рубан.

В Україні содова промисловість зосереджена на Донбасі, тобто в Луганській та Донецькій області. Наразі в цих областях тривають найбільш інтенсивні бойові дії, через що раніше виник дефіцит солі.

Що відомо про дефіцит солі

Наприкінці травня найбільше у Європі підприємство із солевидобутку "Артемсіль" зупинило роботу. Причина – бойові дії у Донецькій області.

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Повідомлялося, що Державне підприємство "Артемсіль", що в місті Соледар Донецької області, видобувало 90% солі в Україні. Через припинення роботи заводу "Артемсіль" в Україні виник дефіцит солі.

На тлі дефіциту солі збільшила свої потужності Дрогобицька солеварня. Відтепер підприємство очікує отримувати до 53 – 55 тонн солі.

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