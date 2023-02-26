В Киеве и области – тревога: есть угроза атаки беспилотниками, работает ПВО

Российские оккупанты не прекращают атаковать мирные украинские города. Почти в полночь 27 февраля сирены начали раздаваться в Киеве.

Сообщают об угрозе атаки беспилотниками. Ни в коем случае не игнорируйте сообщения о воздушной тревоге, ведь россияне часто сознательно бьют именно по жилым районам, сообщает 24 канал.

Заметьте Зеленский подтвердил сбитие вражеского самолета под Авдеевкой

В Киеве и еще нескольких областях звучали сирены

Приблизительно в полночь в нескольких областях начали раздаваться сирены. Воздушная тревога была объявлена в:

Киевской области;

Полтавской области;

Черниговской области;

Житомирской области;

Харьковской области;

Днепропетровской области;

Донецкой области;

Кировоградской области.

Также воздушная тревога продолжается:

в Луганской области – с 4 апреля 2022 года;

во временно оккупированном россиянами Крыму – с 11 декабря 2022 года;

Никопольской общине Днепропетровской области – с 19:49 26 февраля.

Интересно Папа – в Полтаве, а мама исчезла: мальчик из фильма Комарова нашел родителей

Есть угроза атаки беспилотниками

По информации телеграмм-канала monitor, была активность тактической авиации вдоль границы на Северо-Востоке. Кроме того, в 23:05 зафиксировали неустановленные воздушные объекты, которые двигались через Черниговщину в направлении Киевщины.

Скорее всего, БпЛА типа "Шахид", но пока не точно,

– говорится в сообщении.

Уже через полчаса сообщили о работе систем противовоздушной обороны в Киевской области. Также заметили новые беспилотники:

2 объекта – над Черниговщиной,

1 – над Чернобылем.

В 23:49 ПВО начала работать и в Черниговской области.

"ПВО уже имеет положительные результаты работы", – сообщил глава Офиса Президента Андрей Ермак.

В Киевской областной военной администрации подтвердили, что над регионом обнаружили вражеские воздушные цели.



"Силы ПВО наготове. Оставайтесь в укрытиях до отбоя и соблюдайте информационную тишину – ничего не снимайте и не выкладывайте в сеть", – говорится в сообщении.

В Черниговской ОВА также сообщили об успешном сбитии российских беспилотников.

"В области – "Шахиды". Не пренебрегайте безопасностью. Есть успешная работа ПВО", – написал глава ОВА Вячеслав Чаус.

В полночь зафиксировали еще несколько российских беспилотников:

1 вражеский дрон двигался в направлении Коростеня,

3 – на правом берегу Киевского водохранилища.

По словам Ермака, ПВО по состоянию на 00:11 работает в Броварском и Бориспольском районах. Кроме того, системы противовоздушной обороны начали работать на Житомирщине.

В 00:02 ОК "Север" отчиталось об уничтоженном "Шахиде" над Черниговщиной. А уже в 00:41 стало известно о еще одном сбитом иранском дроне. Но уже не уточняли, где его приземлили.

00:50 в КМВА отметили, что в воздушном пространстве столицы обнаружили вражеские объекты. По предварительной информации, говорится об ударных беспилотниках. Также в ведомстве отметили, что работает ПВО. Жителей призвали находиться в укрытиях, пока не будет отбоя.