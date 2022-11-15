В Киеве и области ввели экстренные отключения света: половина столицы обесточена
В Киеве и области экстренно выключили электричество. Примерно половина столицы обесточена.
Соответствующую информацию сообщили в Киевских электросетях после атак россиян по столице и области.
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В Киеве и области выключили свет
Укрэнерго приступило к вынужденным экстренным отключениям света.
Это необходимый шаг, чтобы сбалансировать энергосистему и избежать аварий на оборудовании.
– заявили в Киевских электросетях.
По данным компании, графики стабилизационных отключений пока не действуют. Людей призывали экономить свет.
По состоянию на 16:30 15 ноября глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба заявил, что россияне продолжают обстреливать область.
"Опасность еще остается. Оставайтесь в укрытиях", – призвал Кулеба.
Где нет света в столице
Мэр города Виталий Кличко заявил, что в Киеве без света предварительно по меньшей мере половина клиентов.
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