В Киеве и области ввели экстренные отключения света: половина столицы обесточена

В Киеве и области экстренно выключили электричество. Примерно половина столицы обесточена.

Соответствующую информацию сообщили в Киевских электросетях после атак россиян по столице и области.

Заметьте В центре Киева российская ракета попала в 2 жилых дома

В Киеве и области выключили свет

Укрэнерго приступило к вынужденным экстренным отключениям света.

Это необходимый шаг, чтобы сбалансировать энергосистему и избежать аварий на оборудовании.

– заявили в Киевских электросетях.

По данным компании, графики стабилизационных отключений пока не действуют. Людей призывали экономить свет.

По состоянию на 16:30 15 ноября глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба заявил, что россияне продолжают обстреливать область.

"Опасность еще остается. Оставайтесь в укрытиях", – призвал Кулеба.

Где нет света в столице

Мэр города Виталий Кличко заявил, что в Киеве без света предварительно по меньшей мере половина клиентов.

Смотрите также – массированный ракный удар по Украине: видео