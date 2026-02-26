Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ. 24 Канал призывает находиться в укрытиях в случае объявления воздушной тревоги в вашем регионе.

Какова причина воздушной тревоги?

Ориентировочно в 15:18 в Киеве и ряде областей начали объявлять воздушную тревогу. Воздушные силы ВСУ в ту же минуту сообщили об угрозе применения баллистического вооружения, по данным мониторов – из российского Брянска.

Воздушная тревога в Киеве из-за угрозы применения баллистики. Немедленно воспользуйтесь ближайшими укрытиями и находитесь там до завершения опасности. Не игнорируйте сигналы тревоги,

– писали в КМВА.

Около 15:22 появилась информация о движении скоростной цели через Черниговскую область. Незадолго после этого в Воздушных силах ВСУ призвали жителей Чернигова направляться в укрытия. Через несколько минут в городе было громко.

По словам начальника Черниговской городской военной администрации Дмитрия Брижинского, перед взрывом фиксировался подлет баллистической ракеты к городу. Он добавил, что информацию относительно взрыва и возможных последствий уточняют.

В 15:44 Воздушные силы сообщили об отбое угрозы применения баллистического вооружения.

