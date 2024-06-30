В Киеве и ряде областей – воздушная тревога: оккупанты запустили ракеты
В Киеве и ряде областей вечером 30 июня объявили воздушную тревогу. Вероятно, враг запустил ракеты.
Об этом предупредили Воздушные силы.
В Киеве слышали взрывы. Воздушные силы призвали жителей Вышгорода немедленно пройти в укрытие. Ракеты направляются в направлении Киева через Бровары. Призываем украинцев немедленно пройти в укрытие. Воздушные силы подтвердили, что враг запустил ракеты. Ракеты на юго-восток от Чернигова продолжают курс на Киев, Воздушные силы сообщили, что, вероятно, оккупанты запустили крылатую ракету с Севера. В Киеве объявили воздушную тревогу. Позже она распространилась и на другие области.
– предупредили в ПС.
Воздушные силы предупредили о вероятном пуске ракеты
В Киеве объявили воздушную тревогу
В Киеве слышали взрывы.
Воздушные силы призвали жителей Вышгорода немедленно пройти в укрытие.
Ракеты направляются в направлении Киева через Бровары. Призываем украинцев немедленно пройти в укрытие.
Воздушные силы подтвердили, что враг запустил ракеты.
Ракеты на юго-восток от Чернигова продолжают курс на Киев,
Воздушные силы сообщили, что, вероятно, оккупанты запустили крылатую ракету с Севера.
В Киеве объявили воздушную тревогу. Позже она распространилась и на другие области.