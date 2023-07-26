В Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу

В обед 26 июля во многих регионах Украины была объявлена воздушная тревога.

В Воздушных силах сообщили, что тревога связана с пусками крылатых ракет с восточного направления. "Краснеть" области начали около 13:31.

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В части регионов объявили воздушную тревогу

Закарпатской,

Львовской,

Волынской,

Ровенской,

Тернопольской,

Ивано-Франковской,

Черновицкой,

Хмельницкой областях.

Киеве и области,

Черниговской,

Житомирской,

Винницкой,

Черкасской,

Полтавской,

Днепропетровской,

Донецкой,

Запорожской,

Херсонской областях.

В Житомире сообщают о взрывах.Воздушная тревога была объявлена в Сумской области.Воздушная тревога была объявлена и на Западе. О ракетной опасности предупреждают в:В Воздушных силах также сообщили, что группа вражеских Ту-95мс (12 самолетов) вылетела из аэродрома "Оленья" Мурманской области России. Ориентировочное время выхода на пусковые рубежи – 17:00.Воздушную тревогу объявили в: