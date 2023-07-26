В Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу
26 июля 2023, 13:33Читати новину українською
В обед 26 июля во многих регионах Украины была объявлена воздушная тревога.
В Воздушных силах сообщили, что тревога связана с пусками крылатых ракет с восточного направления. "Краснеть" области начали около 13:31.
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В части регионов объявили воздушную тревогу
14:00 В Житомире сообщают о взрывах.13:56 Воздушная тревога была объявлена в Сумской области.13:48 Воздушная тревога была объявлена и на Западе. О ракетной опасности предупреждают в:
- Закарпатской,
- Львовской,
- Волынской,
- Ровенской,
- Тернопольской,
- Ивано-Франковской,
- Черновицкой,
- Хмельницкой областях.
- Киеве и области,
- Черниговской,
- Житомирской,
- Винницкой,
- Черкасской,
- Полтавской,
- Днепропетровской,
- Донецкой,
- Запорожской,
- Херсонской областях.