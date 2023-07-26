В Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу

26 июля 2023, 13:33
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В обед 26 июля во многих регионах Украины была объявлена воздушная тревога.

В Воздушных силах сообщили, что тревога связана с пусками крылатых ракет с восточного направления. "Краснеть" области начали около 13:31.

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В части регионов объявили воздушную тревогу

 

 

14:00 В Житомире сообщают о взрывах.13:56 Воздушная тревога была объявлена в Сумской области.13:48 Воздушная тревога была объявлена и на Западе. О ракетной опасности предупреждают в:
  • Закарпатской,
  • Львовской,
  • Волынской,
  • Ровенской,
  • Тернопольской,
  • Ивано-Франковской,
  • Черновицкой,
  • Хмельницкой областях.
13:41 В Воздушных силах также сообщили, что группа вражеских Ту-95мс (12 самолетов) вылетела из аэродрома "Оленья" Мурманской области России. Ориентировочное время выхода на пусковые рубежи – 17:00.13:31 Воздушную тревогу объявили в:
  • Киеве и области,
  • Черниговской,
  • Житомирской,
  • Винницкой,
  • Черкасской,
  • Полтавской,
  • Днепропетровской,
  • Донецкой,
  • Запорожской,
  • Херсонской областях.
Автор: Анжеліка Байбак, Анастасія Кушпіт