В Киеве и ряде областей объявляли воздушную тревогу

Днем 23 апреля в Киеве и в ряде областей объявляли воздушную тревогу. Причиной тому стала угроза ракетных ударов.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.

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Где и почему объявляли тревогу

В 15:07 в Киеве объявили воздушную тревогу. За минуту она охватила области на Севере и Востоке Украины.

Как сообщили Воздушные силы, воздушную тревогу объявили из-за угрозы применения врагом баллистического вооружения. По состоянию на 15:16 о пусках ракет не сообщалось. Однако призываем украинцев не пренебрегать сигналом опасности и находиться в укрытии.

В 15:21 Воздушные силы сообщили об отбое угрозы баллистики.

Однако буквально через 10 минут, в 15:31, в Киеве и ряде областей снова объявили воздушную тревогу из-за угрозы баллистики. Воздушные силы также сообщали о скоростной цели в направлении Сумщины.

Где объявлена воздушная тревога: смотрите на карте

К слову, оперативно о тревогах, ракетной опасности, взрывы, а также о последствиях российских атак читайте в нашем телеграм-канале.

Ранее оккупанты запускали ракету в направлении Одесской области. Так, днем 23 апреля в сети сообщали о ракете с востока на поселок Черноморское в нескольких километрах от Одессы. Впоследствии мониторинговые каналы предупредили об опасности для села Фонтанка и самой Одессы.

В 13:23 в Одесской области слышали взрыв. Сейчас о последствиях атаки не сообщали. Информация о жертвах или пострадавших также не поступала.