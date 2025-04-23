Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.

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Де та чому оголосили тривогу

О 15:07 у Києві оголосили повітряну тривогу. За хвилину вона охопила області на Півночі та Сході України.

Як повідомили Повітряні сили, повітряну тривогу оголосили через загрозу застосування ворогом балістичного озброєння. Станом на 15:16 про пуски ракет не повідомлялося. Однак закликаємо українців не нехтувати сигналом небезпеки та перебувати в укритті.

О 15:21 Повітряні сили повідомили про відбій загрози балістики.

Однак, буквально за 10 хвилин, о 15:31, у Києві та низці областей знову оголосили повітряну тривогу через загрозу балістики. Повітряні сили також повідомляли про швидкісну ціль у напрямку Сумщини.

Де оголошено повітряну тривогу: дивіться на карті

До слова, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, вибухи, а також про наслідки російських атак читайте в нашому телеграм-каналі.

Раніше окупанти запускали ракету у напрямку Одещини. Так, вдень 23 квітня у мережі повідомляли про ракету зі сходу на селище Чорноморське, що за декілька кілометрів від Одеси. Згодом моніторингові канали попередили про небезпеку для села Фонтанка та самої Одеси.

О 13:23 в Одеській області чули вибух. Наразі про наслідки атаки не повідомляли. Інформація про жертв чи постраждалих також не надходила.