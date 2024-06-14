Россия осуществила пуски ракет в направлении Хмельнитчины и Киева

По всей территории Украины раздавалась сирена воздушной тревоги. На Киевщине и Хмельнитчине раздались взрывы.

Утром 14 июня оккупанты осуществили пуски баллистических ракет. В Киеве и Хмельницкой области слышны звуки взрывов.

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Россияне могли ударить "Кинжалами"

Незадолго после 10 утра по областям Украины начала распространяться воздушная тревога. Сначала воздушные силы заявили об угрозе баллистики для центральных областей.

Впоследствии военные сообщили о движении ракет в направлении Хмельницкой области. Тем временем взрывы слышали в Киевской и столице. Мониторинговые каналы писали о работе ПВО, а также о вероятном запуске "Кинжалов" по Киеву.

Вскоре взрывы прогремели и в Хмельницкой области. В сети предположили, что оккупанты снова пытаются атаковать Староконстантинов.

По состоянию на 10.22 ракетная опасность объявлена ​​для всей территории Украины.

Мониторинговые каналы рассказали о том, что россияне подняли в воздух Миг-31К. По состоянию на 10.31 они пишут о том, что носитель "Кинжалов" возвращается на аэродром.

В 10:37 мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в области работают ПВО. Он призвал украинцев не покидать укрытие.

Приблизительно в 10:40 начались отбои. В 10:45 Воздушные силы заявили об отбое по всем областям, кроме Донецкой, Харьковской, Запорожской и Херсонской.

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