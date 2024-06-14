Россия осуществила пуски ракет в направлении Хмельнитчины и Киева
По всей территории Украины раздавалась сирена воздушной тревоги. На Киевщине и Хмельнитчине раздались взрывы.
Утром 14 июня оккупанты осуществили пуски баллистических ракет. В Киеве и Хмельницкой области слышны звуки взрывов.
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Россияне могли ударить "Кинжалами"
Незадолго после 10 утра по областям Украины начала распространяться воздушная тревога. Сначала воздушные силы заявили об угрозе баллистики для центральных областей.
Впоследствии военные сообщили о движении ракет в направлении Хмельницкой области. Тем временем взрывы слышали в Киевской и столице. Мониторинговые каналы писали о работе ПВО, а также о вероятном запуске "Кинжалов" по Киеву.
Вскоре взрывы прогремели и в Хмельницкой области. В сети предположили, что оккупанты снова пытаются атаковать Староконстантинов.
По состоянию на 10.22 ракетная опасность объявлена для всей территории Украины.
Мониторинговые каналы рассказали о том, что россияне подняли в воздух Миг-31К. По состоянию на 10.31 они пишут о том, что носитель "Кинжалов" возвращается на аэродром.
В 10:37 мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в области работают ПВО. Он призвал украинцев не покидать укрытие.
Приблизительно в 10:40 начались отбои. В 10:45 Воздушные силы заявили об отбое по всем областям, кроме Донецкой, Харьковской, Запорожской и Херсонской.
Комбинированный удар по Украине: что известно
- В ночь на 14 июня Россия ударила по Украине дронами и ракетами. В общей сложности враг выпустил 31 средство воздушного нападения – 10 крылатых ракет Х-101/Х-555 из самолетов стратегической авиации Ту-95 МС, 3 баллистические ракеты "Искандер-М" и одну аэробалистическую ракету Х-47М2 "Кинжал". Также украинские города атаковали 17 беспилотников.
- Силы ПВО смогли сбить 24 цели: все "Шахеды" и 7 крылатых ракет.
- Работа противовоздушной обороны велась в Хмельницкой, Харьковской, Николаевской, Одесской, Запорожской, Днепропетровской и Кировоградской областях. Известно, что в Хмельницкой области под прицелом врага снова находился Староконстантинов, где расположен военный аэродром.
- Спикер Воздушных сил Илья Евлаш рассказал об особенностях ночной атаки. По его словам, противник начал ее еще поздно вечером 13 июня, запустив 17 "Шахедов". Далее оккупанты ударили 3 "Искандерами-М" по Запорожью. Около 3 часов ночи враг начал бить крылатыми ракетами из "тушек". Преимущественно они направлялись на Запад Украины. "Целлы уже классически по объектам критической и военной инфраструктуры", – уточнил военный.