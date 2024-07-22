В Киеве и ряде областей раздается воздушная тревога

Утром 22 июля в Киеве и ряде других областей объявили воздушную тревогу. Воздушные силы предупредили о ракетной опасности.

Сообщалось об активности вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении. Мониторинговые паблики писали о ракетах.

Смотрите также Сможет ли Польша сбивать российские ракеты над Украиной и почему в США и НАТО против

Тревога в Украине

Воздушные силы написали об активности российской авиации в 9:06. Вблизи Курска фиксировали 2 борта. Уже в 9:20 защитники неба предупредили о работе ПВО по разведывательному дрону. Вскоре на Севере объявили тревогу.

Киевская, Черниговская области – ракетная опасность,

– написали Воздушные силы.

Впоследствии на Сумщине слышали взрывы. Как отмечают мониторы, в области фиксировали ракету – скорее всего транзитом.

Уже с 9:51 по северным регионам начали распространяться отбои тревоги. Однако через несколько минут Воздушные силы написали об угрозе применения баллистического вооружения из Крыма. Тревоги охватили юг Украины.

Воздушная тревога из-за угрозы ударов баллистикой / скриншот alerts.in.ua

К слову, этой ночью дроны ГУР атаковали нефтеперерабатывающий завод в Туапсе, Краснодарский край. На объект направили по крайней мере 8 беспилотников. В результате успешной отработки, на вражеском заводе вспыхнул пожар.