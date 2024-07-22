Повідомлялося про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку. Моніторингові пабліки писали про ракети.

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Тривога в Україні

Повітряні сили написали про активність російської авіації о 9:06. Поблизу Курська фіксували 2 борти. Вже о 9:20 оборонці неба попередили про роботу ППО по розвідувальному дрону. Невдовзі на Півночі оголосили тривогу.

Київська, Чернігівська області – ракетна небезпека,

– написали Повітряні сили.

Згодом на Сумщині чули вибухи. Як зазначають монітори, в області фіксували ракету – скоріш за все транзитом.

Вже з 9:51 північними регіонами почали ширитися відбої тривоги.

До слова, цієї ночі дрони ГУР атакували нафтопереробний завод у Туапсе, Краснодарський край. На об'єкт спрямували принаймні 8 безпілотників. Унаслідок успішного відпрацювання, на ворожому заводі спалахнула пожежа.