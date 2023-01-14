По всей Украине объявили воздушную тревогу: есть угроза ракетных ударов
14 января 2023, 14:39Читати новину українською
В Украине 14 января во второй раз за день объявили воздушную тревогу. Людей призывают срочно уходить в укрытие гражданской защиты.
Находиться там нужно, пока не сообщает об отбое воздушной тревоги. Не пренебрегайте этим правилом, ведь оно спасает жизнь.
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По состоянию на 15:05 воздушную тревогу объявили в следующих областях:
- Житомирская;
- Винницкая;
- Одесская;
- Николаевская;
- Херсонская;
- Запорожская;
- Кировоградская;
- Черкасская;
- Днепропетровская;
- Запорожская;
- Донецкая;
- Луганская;
- Полтавская;
- Харьковская;
- Сумская;
- Черниговская;
- Киевская;
- Ровенская;
- Хмельницкая;
- Ивано-Франковская;
- Закарпатская;
- Львовская.
Также об угрозе сообщают жителям Буковины. Кроме того, "красным" на карте тревог является временно оккупированный Крым.Важно! На Западе ракетная опасность ожидается в 15.30.
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