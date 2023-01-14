По всей Украине объявили воздушную тревогу: есть угроза ракетных ударов

14 января 2023, 14:39
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В Украине 14 января во второй раз за день объявили воздушную тревогу. Людей призывают срочно уходить в укрытие гражданской защиты.

Находиться там нужно, пока не сообщает об отбое воздушной тревоги. Не пренебрегайте этим правилом, ведь оно спасает жизнь.

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По состоянию на 15:05 воздушную тревогу объявили в следующих областях:

  • Житомирская;
  • Винницкая;
  • Одесская;
  • Николаевская;
  • Херсонская;
  • Запорожская;
  • Кировоградская;
  • Черкасская;
  • Днепропетровская;
  • Запорожская;
  • Донецкая;
  • Луганская;
  • Полтавская;
  • Харьковская;
  • Сумская;
  • Черниговская;
  • Киевская;
  • Ровенская;
  • Хмельницкая;
  • Ивано-Франковская;
  • Закарпатская;
  • Львовская.

Также об угрозе сообщают жителям Буковины. Кроме того, "красным" на карте тревог является временно оккупированный Крым.

Важно! На Западе ракетная опасность ожидается в 15.30.

Россия уже атаковала Киевскую область 14 января

 

 

 

 

Автор: Мар'яна Бекало