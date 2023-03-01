Россияне могли запустить сверхзвуковые ракеты: в ряде областей звучала воздушная тревога
1 марта 2023, 19:07Читати новину українською
Вечером 1 марта в столице и ряде областей прозвучали сирены, которые известили о воздушной тревоге. Причиной стала активность российской авиации.
Если вы услышали сирены – немедленно отправьтесь в укрытие. Находитесь там до отбоя тревоги.
Важно Ночная атака дронами и "хлопок" в Крыму: хронология 371 дня войны19:31 Угроза вражеской атаки сохраняется только в регионах, где тревога непрерывная. В остальных регионах – отбой.
19:23 Волна отбоев воздушной тревоги. Угроза атаки по-прежнему сохраняется в:
- Сумской области;
- Николаевской области;
- Запорожской области;
Непрерывная тревога продолжается в Луганской области (с 4 апреля 2022) и во временно оккупированном Крыму (с 11 декабря 2022).19:22 Наблюдатели Monitor сообщают об отсутствии новых запусков ракет россиянами. В Херсонской области объявили отбой тревоги. В других регионах тревога продолжается. 19:18 В Одесской области объявлен отбой воздушной тревоги. В то же время сирены прозвучали в Херсонской области. 19:14 Тревоги прозвучали в Николаевской и Одесской областях. По данным Monitor, россияне запускают сверхзвуковые ракеты.19:13 По данным Monitor, зафиксированы ракеты в направлении Кременчуга Полтавской области. Есть сообщения о взрывах в городе, однако комментариев от официальных представителей власти пока нет.19:10 По данным мониторинговой группы Monitor, причиной тревоги стала активность вражеской авиации на северо-восточном направлении. Зафиксированы запуски ракет в направлении Сумской области.19:08 Глава Офиса Президента Андрей Ермак призвал украинцев не игнорировать воздушную тревогу.
19:05 Сирены известили о воздушной тревоге в ряде областей. В частности, сигналы тревоги прозвучали в:
- Киеве и Киевской области;
- Черниговской области;
- Сумской области;
- Полтавской области;
- Харьковской области;
- Донецкой области;
- Запорожской области;
- Днепропетровской области;
- Кировоградской области;
- Черкасской области;
- Винницкой области;
- Житомирской области.