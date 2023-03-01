Россияне могли запустить сверхзвуковые ракеты: в ряде областей звучала воздушная тревога

Вечером 1 марта в столице и ряде областей прозвучали сирены, которые известили о воздушной тревоге. Причиной стала активность российской авиации.

Если вы услышали сирены – немедленно отправьтесь в укрытие. Находитесь там до отбоя тревоги.

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Угроза вражеской атаки сохраняется только в регионах, где тревога непрерывная. В остальных регионах – отбой.

19:23 Волна отбоев воздушной тревоги. Угроза атаки по-прежнему сохраняется в:

Сумской области;

Николаевской области;

Запорожской области;

Непрерывная тревога продолжается в Луганской области (с 4 апреля 2022) и во временно оккупированном Крыму (с 11 декабря 2022).

Наблюдатели Monitor сообщают об отсутствии новых запусков ракет россиянами. В Херсонской области объявили отбой тревоги. В других регионах тревога продолжается.В Одесской области объявлен отбой воздушной тревоги. В то же время сирены прозвучали в Херсонской области.Тревоги прозвучали в Николаевской и Одесской областях. По данным Monitor , россиянеПо данным Monitor, зафиксированы ракеты в направлении Кременчуга Полтавской области. Есть сообщения о взрывах в городе, однако комментариев от официальных представителей власти пока нет.По данным мониторинговой группы Monitor, причиной тревоги стала активность вражеской авиации на северо-восточном направлении. Зафиксированы запуски ракет в направлении Сумской области.Глава Офиса Президента Андрей Ермак призвал украинцев не игнорировать воздушную тревогу.

19:05 Сирены известили о воздушной тревоге в ряде областей. В частности, сигналы тревоги прозвучали в: