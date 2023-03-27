В Киеве и ряде областей тревога – есть угроза атаки дронами

Поздним вечером 27 марта в Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу. Причиной стала угроза воздушных объектов с Севера.

Сначала тревоги объявили в Черниговской и Сумской областях. Тогда угроза распространилась на большее количество регионов.

Обратите внимание Украинские воины овладели Challenger 2, враг ударил по Славянску: хронология 397 дня войны

Воздушную тревогу объявили в Житомирской области.Мониторинговая группа Monitor сообщает об угрозе атаки иранскими дронами на Юге, в том числе под угрозой Днепропетровщина.Воздушную тревогу объявили в Херсонской области.В Киевской области слышали звуки взрывов. В ОВА сообщили, что это звуки работы сил ПВО.Корреспонденты Общественного сообщили оКиевская ОВА предупредила жителей области об угрозе атаки дронами и призвала находиться в укрытиях.

22:11 Воздушную тревогу объявили в:

Киеве и Киевской области;

Черниговской области;

Сумской области;

Днепропетровской области;

Запорожская область.

Непрерывная воздушная тревога с 4 апреля 2022 года продолжается в Луганской области, а с 11 декабря – во временно оккупированной АР Крым.