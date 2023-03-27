В Киеве и ряде областей тревога – есть угроза атаки дронами
27 марта 2023, 22:14Читати новину українською
Поздним вечером 27 марта в Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу. Причиной стала угроза воздушных объектов с Севера.
Сначала тревоги объявили в Черниговской и Сумской областях. Тогда угроза распространилась на большее количество регионов.
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22:44 Воздушную тревогу объявили в Житомирской области.22:37 Мониторинговая группа Monitor сообщает об угрозе атаки иранскими дронами на Юге, в том числе под угрозой Днепропетровщина.22:30 Воздушную тревогу объявили в Херсонской области.22:28 В Киевской области слышали звуки взрывов. В ОВА сообщили, что это звуки работы сил ПВО.22:21 Корреспонденты Общественного сообщили о взрыве в Днепре.22:13 Киевская ОВА предупредила жителей области об угрозе атаки дронами и призвала находиться в укрытиях.
22:11 Воздушную тревогу объявили в:
- Киеве и Киевской области;
- Черниговской области;
- Сумской области;
- Днепропетровской области;
- Запорожская область.
Непрерывная воздушная тревога с 4 апреля 2022 года продолжается в Луганской области, а с 11 декабря – во временно оккупированной АР Крым.