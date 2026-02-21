В Киеве и ряде областей звучала тревога: была угроза вражеской баллистики
В Киеве и ряде областей Украины днем 21 февраля объявили воздушную тревогу. Причиной этого стала угроза вражеской баллистики.
Если в вашей области прозвучали сирены – немедленно направляйтесь в ближайшее укрытие. 24 Канал собирает информацию об актуальной ситуации, ссылаясь на Воздушные силы ВСУ и мониторинговые сообщества.
К теме Удар "Искандером-М" и 120-ю дронами: как прошла ночная атака России на Украину
Что известно о воздушной тревоге?
Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БПЛА для всех областей, взрывах, а также последствиях российских атак читайте в нашем телеграм-канале.
Где сейчас воздушная тревога: смотрите на карте
Отбой угрозы применения баллистического вооружения. В Киеве – отбой тревоги. В Херсоне слышны взрывы, сообщают наши корреспонденты. В Ахтырке был слышен звук взрыва, вероятно за пределами города, передает корреспондент Суспильного. Взрывы Полтавщина, угроза баллистики продолжается, До этого там отмечали о вероятном пуске ракет "Искандер" или систем ПВО С-300/С-400. Продолжает движение на Кременчуг. Скоростная цель на Сумщине. Угроза применения баллистического вооружения.
– написали в телеграм-канале monitor.
Отбой угрозы применения баллистического вооружения.
В Киеве – отбой тревоги.
В Херсоне слышны взрывы, сообщают наши корреспонденты.
В Ахтырке был слышен звук взрыва, вероятно за пределами города, передает корреспондент Суспильного.
Взрывы Полтавщина, угроза баллистики продолжается,
До этого там отмечали о вероятном пуске ракет "Искандер" или систем ПВО С-300/С-400.
Продолжает движение на Кременчуг.
Скоростная цель на Сумщине.
Угроза применения баллистического вооружения.