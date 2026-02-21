В Киеве и ряде областей звучала тревога: была угроза вражеской баллистики

В Киеве и ряде областей Украины днем 21 февраля объявили воздушную тревогу. Причиной этого стала угроза вражеской баллистики.

Если в вашей области прозвучали сирены – немедленно направляйтесь в ближайшее укрытие. 24 Канал собирает информацию об актуальной ситуации, ссылаясь на Воздушные силы ВСУ и мониторинговые сообщества.

Что известно о воздушной тревоге?

Где сейчас воздушная тревога: смотрите на карте