В Киеве и ряде областей тревога: сообщается о ракетной опасности

Утром 17 апреля Воздушные Силы объявили тревогу в ряде областей. Так, причиной стала ракетная опасность.

Воздушные силы предупреждали о запуске ракет – есть попадание в Чернигове. Призываем не игнорировать воздушную тревогу и перейти в укрытие. Элементарные меры безопасности могут спасти жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.

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Тревога в областях

Воздушные Силы в 8:52 объявили воздушную тревогу в Сумской, Черниговской, Киевской областях и в Киеве. Причиной стала ракетная опасность. Впоследствии "покраснела" Черкасская и Полтавская области.

Мониторинговые паблики писали о запуске воздушных целей по Украине. Уже в 8:59 Воздушные Силы подтвердили запуск ракеты на Чернигов. Впоследствии стало известно о крылатых ракетах на Черниговщине с курсом на Киевщину.

Киев срочно в укрытие!

– написали Воздушные Силы.

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Предварительно, ракеты были запущены из Курской области.

Во время тревоги в Чернигове прозвучали взрывы. Также мониторинговые каналы заявили, что взрывы прогремели и в области. Впоследствии стало известно, что враг трижды ударил почти по центру города. Россия попала в объект социальной инфраструктуры.

Отбои прозвучали примерно в 9:29.

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