В Киеве и ряде областей тревога: сообщается о ракетной опасности
Утром 17 апреля Воздушные Силы объявили тревогу в ряде областей. Так, причиной стала ракетная опасность.
Воздушные силы предупреждали о запуске ракет – есть попадание в Чернигове. Призываем не игнорировать воздушную тревогу и перейти в укрытие. Элементарные меры безопасности могут спасти жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.
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Тревога в областях
Воздушные Силы в 8:52 объявили воздушную тревогу в Сумской, Черниговской, Киевской областях и в Киеве. Причиной стала ракетная опасность. Впоследствии "покраснела" Черкасская и Полтавская области.
Мониторинговые паблики писали о запуске воздушных целей по Украине. Уже в 8:59 Воздушные Силы подтвердили запуск ракеты на Чернигов. Впоследствии стало известно о крылатых ракетах на Черниговщине с курсом на Киевщину.
Киев срочно в укрытие!
– написали Воздушные Силы.
Предварительно, ракеты были запущены из Курской области.
Во время тревоги в Чернигове прозвучали взрывы. Также мониторинговые каналы заявили, что взрывы прогремели и в области. Впоследствии стало известно, что враг трижды ударил почти по центру города. Россия попала в объект социальной инфраструктуры.
Отбои прозвучали примерно в 9:29.
Российские атаки на Украину
- В ночь на 16 апреля оккупанты выпустили по Украине 9 ударных дронов типа "Шахед". Дроны запускали с временно оккупированной территории Крыма. Воздушным Силам удалось уничтожить все дроны-камикадзе, которые были направлены на Украину.
- В частности, взрывы слышали и в Хмельницкой области. Впоследствии стало известно, что дрон, который летел на Староконстантинов, удалось ликвидировать ПВО. Погибших и раненых нет.
- Боевая работа проводилась в пределах Херсонской, Николаевской, Хмельницкой, Полтавской, Черкасской и Днепропетровской о