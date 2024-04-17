Повітряні сили попередили про запуск ракет. Закликаємо не ігнорувати повітряну тривогу та перейти в укриття. Елементарні заходи безпеки можуть врятувати життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.

Дивіться також Шлях диктатора на крові та кістках․ Як Путін отримав владу і став уособленням сучасної Росії

Тривога в областях

Повітряні Сили о 8:52 оголосили повітряну тривогу у Сумській, Чернігівській, Київській областях та у Києві. Причиною стала ракетна небезпека. Згодом "почервоніла" Черкаська та Полтавська області.

Моніторингові пабліки писали про запуск ракети по Україні. Вже о 8:59 Повітряні Сили підтвердили запуск ракети на Чернігів. Згодом стало відомо про крилаті ракети на Чернігівщині з курсом на Київщину.

Київ терміново в укриття!

– написали Повітряні Сили.

Важливо! Оперативну інформацію щодо останніх подій в Україні ви можете знайти в телеграмі 24 Каналу. Долучайтеся, аби дізнаватися всі новини найпершими!

Попередньо, ракети були запущені з Курської області.

Також місцеві жителі Чернігова та області повідомляли про вибухи у регіоні.