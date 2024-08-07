В Киеве и ряде областей тревога

Российские продолжают террор украинского населения. Так, в столице и нескольких областях Украины звучат сирены воздушной тревоги.

Подчеркиваем, что во время воздушной тревоги важно не пренебрегать безопасностью и призывает всех украинцев направляться в укрытие гражданской защиты. Что известно о тревоге в регионах Украины, расскажет 24 Канал.

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