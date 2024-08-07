В Киеве и ряде областей тревога

7 августа 2024, 09:45
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Российские продолжают террор украинского населения. Так, в столице и нескольких областях Украины звучат сирены воздушной тревоги.

Подчеркиваем, что во время воздушной тревоги важно не пренебрегать безопасностью и призывает всех украинцев направляться в укрытие гражданской защиты. Что известно о тревоге в регионах Украины, расскажет 24 Канал.

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10:12, 07 августа

В Киеве и некоторых регионах объявили отбой.

Однако для ряда областей остается угроза применения баллистического вооружения с южного направления.

10:10, 07 августа

Тревога дошла до юга страны. Мэр города сообщил об угрозе баллистики из Крыма

09:42, 07 августа

Воздушная тревога дошла до Киева и области.

09:40, 07 августа

В ПС предупредили об угрозе применения баллистического вооружения с северо-восточного направления.

09:39, 07 августа

В Полтавской, Черниговской, Черкасской, Днепропетровской и Кировоградской областях объявили воздушную тревогу.

Автор: Ірина Марціяш