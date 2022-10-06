В Украине раздается воздушная тревога

По состоянию на 15:50 сигналы воздушной тревоги раздаются в следующих регионах:

Важно Во время утренней тревоги враг ударил по Хмельнитчине

Черниговская область;

Киев и Киевская область;

Черкасская область;

Полтавская область;

Кировоградская область;

Днепропетровская область.

Местные телеграм-каналы пишут, что в Херсоне прогремели мощные взрывы.

Также предварительно Никопольский район оказался под обстрелом из ствольной артиллерии. Его обстреливают с Южного берега Каховского водохранилища.

Где в Украине раздается воздушная тревога / Инфографика Alerts.in.ua

В сети пишут, что есть возможность запуска ракет стратегической авиацией в режиме радиомолчания. Поэтому пройдите в укрытие, если в вашей области объявлена тревога.

Заметим, что звуки, которые слышны в центральных районах страны, это звуки нашей авиации.

Ракетные удары по Украине 6 октября: что известно

Россияне нанесли ракетный удар по Запорожью 6 октября. В результате атаки по жилым домам погибли 3 мирных жителя.

В городе с самого утра спасатели и коммунальщики разбирают завалы домов.

Также 6 октября оккупанты нанесли ракетный удар по Хмельницкой области. Они попали в Шепетовский район.

Захватчики запустили ракеты около шести часов. Одна из них упала рядом с инфраструктурным объектом в Шепетовском районе, а другая – на пустыре.

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