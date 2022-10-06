В Україні лунала повітряна тривога

О 15:50 сигнали повітряної тривоги лунали у таких регіонах:

Важливо Під час ранкової тривоги ворог вдарив по Хмельниччині

Чернігівська область;

Київ та Київська область;

Черкаська область;

Полтавська область;

Кіровоградська область;

Дніпропетровська область.

Місцеві телеграм-канали писали, що у Херсоні пролунали потужні вибухи.

Також попередньо, Нікопольський район опинився під обстрілом зі ствольної артилерії. Його обстріляли з Південного берега Каховського водосховища.

О 16:14 почали давати відбій повітряної тривоги. Нині по всій Україні тихо.



Де в Україні лунала повітряна тривога 6 жовтня / Інфографіка Alerts.in.ua

У мережі писали, що була велика ймовірність запуску ракет стратегічною авіацією в режимі радіомовчання. Також у центральних районах країни було чутно звуки нашої авіації.

Ракетні удари по Україні 6 жовтня: що відомо

Росіяни завдали ракетного удару по Запоріжжю 6 жовтня. Внаслідок атаки по житлових будинках загинули 3 мирних жителів.

У місті з самого ранку рятувальники і комунальники розбирають завали будинків.

Також 6 жовтня окупанти завдали ракетного удару по Хмельницькій області. Вони влучили у Шепетівський район.

Загарбники запустили ракети близько 6:00. Одна із них впала поряд з інфраструктурним об'єктом у Шепетівському районі, а інша – на пустирі.

Нагадаємо, що на Херсонщині 6 жовтня пролунали потужні вибухи. Їх також було чутно біля Олешків.

Місцеві жителі повідомляли, що у Херсоні чутно звуки вибухів. А у тимчасово окупованих Олешках, ймовірно, прильот "бавовни" – там у небі піднявся густий чорний дим.

Також заявляли про прильот у районі Антонівського мосту. Там теж піднявся густий дим.

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