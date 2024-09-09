В Киеве и ряде областей Украины была воздушная тревога: враг атаковал баллистикой

9 сентября 2024, 16:38
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Автор: Маргарита Волошина

Воздушная тревога в ряде регионов Украины была объявлена ​​днем ​​9 сентября. В воздушных силах сообщали об угрозе применения баллистического вооружения.

Российские войска продолжают терроризировать мирные города Украины. 24 Канал призывает находиться в укрытиях в случае объявления воздушной тревоги в вашем регионе, ведь это может уберечь жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.

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17:21, 09 сентября

Отбой по областям.

16:49, 09 сентября

Сейчас тревога сохраняется на территории Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской и Донецкой областей.

16:36, 09 сентября

Мониторинговые каналы пишут об угрозе баллистики для северных регионов с территории Курской и Воронежской областей.
 

16:35, 09 сентября

Скоростная цель через Сумскую область в направлении Черниговской области,
– пишут защитники неба.

16:31, 09 сентября

Внимание! Угроза применения баллистического вооружения с северо-востока,
– сообщили в Воздушных силах.