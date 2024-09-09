В Киеве и ряде областей Украины была воздушная тревога: враг атаковал баллистикой
Воздушная тревога в ряде регионов Украины была объявлена днем 9 сентября. В воздушных силах сообщали об угрозе применения баллистического вооружения.
Российские войска продолжают терроризировать мирные города Украины. 24 Канал призывает находиться в укрытиях в случае объявления воздушной тревоги в вашем регионе, ведь это может уберечь жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.
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Отбой по областям. Сейчас тревога сохраняется на территории Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской и Донецкой областей. Мониторинговые каналы пишут об угрозе баллистики для северных регионов с территории Курской и Воронежской областей. Скоростная цель через Сумскую область в направлении Черниговской области, Внимание! Угроза применения баллистического вооружения с северо-востока,
– пишут защитники неба.
– сообщили в Воздушных силах.
Отбой по областям.
Сейчас тревога сохраняется на территории Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской и Донецкой областей.
Мониторинговые каналы пишут об угрозе баллистики для северных регионов с территории Курской и Воронежской областей.
Скоростная цель через Сумскую область в направлении Черниговской области,
Внимание! Угроза применения баллистического вооружения с северо-востока,