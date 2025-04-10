В Киеве и ряде областей воздушная тревога: есть угроза баллистических ракет
- В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога из-за угроз ударов баллистическими ракетами с северо-восточного направления.
- Есть опасность пусков ракет систем "Искандер" или С-300/С-400.
В ряде областей Украины объявить воздушную тревогу. Она связана с угрозой ударов баллистическими ракетами.
Загроза пусків є з північно-східного напрямку. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
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В низці областей України оголошено повітряну тривогу
Повітряну тривогу ввечері 10 квітня оголошено у Києві та у низці областей. Це пов'язано із загрозою балістичних ракет Росії.
Загроза застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку,
– повідомили у Повітряних силах ЗСУ.
У monitor зазначили, що існує небезпека пусків ракет систем "Іскандер" або С-300/С-400.
Де наразі активна повітряна тривога: дивіться на інтерактивній карті
Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.
Нагадаємо, російський "Шахед" влучив у багатоповерхівку в Житомирському районі ввечері 10 квітня; загинула 1 людина, ще 5 осіб постраждали, серед них – дитина.