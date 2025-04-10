В Киеве и ряде областей воздушная тревога: есть угроза баллистических ракет

В ряде областей Украины объявить воздушную тревогу. Она связана с угрозой ударов баллистическими ракетами.

Загроза пусків є з північно-східного напрямку. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

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В низці областей України оголошено повітряну тривогу

Повітряну тривогу ввечері 10 квітня оголошено у Києві та у низці областей. Це пов'язано із загрозою балістичних ракет Росії.

Загроза застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку,

– повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

У monitor зазначили, що існує небезпека пусків ракет систем "Іскандер" або С-300/С-400.

Де наразі активна повітряна тривога: дивіться на інтерактивній карті

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.

Нагадаємо, російський "Шахед" влучив у багатоповерхівку в Житомирському районі ввечері 10 квітня; загинула 1 людина, ще 5 осіб постраждали, серед них – дитина.