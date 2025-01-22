В Киеве и ряде областей – воздушная тревога из-за скоростных целей

Воздушную тревогу в ряде регионов Украины объявили утром 22 января. В Воздушных силах сообщили об угрозе применения баллистического вооружения.

24 Канал призывает находиться в укрытиях в случае объявления воздушной тревоги в вашей области, ведь это может уберечь жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.

Смотрите также Россия ударила по Сумской области дронами: есть разрушения, пострадал ребенок