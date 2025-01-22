22 января 2025, 08:24
В Киеве и ряде областей – воздушная тревога из-за скоростных целей
Воздушную тревогу в ряде регионов Украины объявили утром 22 января. В Воздушных силах сообщили об угрозе применения баллистического вооружения.
24 Канал призывает находиться в укрытиях в случае объявления воздушной тревоги в вашей области, ведь это может уберечь жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.
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Скоростная цель в Сумской области движется в направлении Черниговской области. Воздушные силы объявили ракетную опасность в областях, в которых объявлена тревога.
08:23, 22 января
08:22, 22 января
Скоростная цель в Сумской области движется в направлении Черниговской области.
Воздушные силы объявили ракетную опасность в областях, в которых объявлена тревога.