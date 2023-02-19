В Киеве и ряде областей объявляли воздушную тревогу: в Краматорске слышали взрыв

Во многих областях Украины 19 февраля объявляли воздушную тревогу. В часности, об опасности предупреждали жителей Киева.

Украинцев призывают немедленно идти в укрытия гражданской защиты. Находиться там нужно, пока не сообщат об отбое тревоги. Нельзя пренебрегать этим правилом, ведь оно спасает жизнь.

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Где сообщали об угрозе

Об угрозе сообщали в следующих областях:

Киевской;

Черниговской;

Черкасской;

Кировоградской;

Днепропетровской;

Донецкий;

Луганской;

Харьковской;

Сумской;

Черниговской.

Местные телеграм-каналы сообщают, что взрыв прогремел в Краматорске. В то же время, подтверждения или опровержения этой информации пока нет.

Украинцев призывают оперативно реагировать на воздушные тревоги.

Россия может увеличить количество обстрелов

Российские захватчики к годовщине полномасштабного вторжения могут увеличить количество обстрелов. Об этом заявил Федор Вениславский – член Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки. В то же время он подчеркнул, что речь идет не о сотнях ракет.

По всей вероятности, с 22 по 24 февраля войска России могут их использовать, но это будут точно не сотни, а десятки, возможно, – до ста ракет,

– добавил Вениславский.

В воздушных силах ВСУ также прогнозируют к 24 февраля обострение на фронте и ракетные обстрелы. В то же время защитники украинского неба готовы. Герои располагают средствами для отражения атак. Кроме того, ожидают новые виды ПВО. В частности, речь идет о ЗРК Patriot и SAMP/T.

"Это, к сожалению, происходит каждый день, поэтому день ото дня фактически ничем не отличается. Идут постоянные обстрелы, атаки от "вагнеровцев" и всех остальных, кто туда лезет. Поэтому особенно говорить о какой-то драматической ситуации вряд ли приходится", – заявили в Воздушные силы ВСУ.

Украинские защитники оперативно овладевают разными видами техники и вооружения. Результаты украинских защитников опережают график. Это впечатляет весь мир.

Украинцев призывают доверять только информации из официальных источников. Враг пытается атаковать Украину не только ракетами, но и фейками.