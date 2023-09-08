В ряде областей была воздушная тревога: Воздушные силы предупреждали о ракетной опасности

Российские военные продолжают терроризировать украинцев. Утром 8 сентября воздушная тревога прозвучала в ряде областей, а также в Киеве. Причиной стала угроза ракетного удара в регионах, где раздаются сирены.

С самого утра россияне терроризировали Украину ракетными ударами, атаковав Сумы и Запорожье. Теперь же в ряде областей нашего государства – воздушная тревога. Связана она с угрозой атаки аэробалистическими ракетами "Кинжал". Вскоре стало известно, что МиГ-31К в небо не взлетали. По состоянию на 09:17 последовали отбои воздушной тревоги, будьте осторожны, покидая укрытия в тех регионах, где прошла угроза.

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Что известно об угрозе с неба

Мониторинговые каналы пишут о том, что взлетел с аэродрома "Саваслейка" МиГ-31К. Собственно, он является ракетоносителем "Кинжалов", которые очень сложно сбивать.Воздушные силы предупредили, что существует угроза ракетного удара в регионах, где объявлена воздушная тревога. Информация о МиГ-31К не поступала.Воздушная тревога была объявлена в Киеве, Черкасской, Житомирской, Полтавской, Николаевской, Черниговской, Днепропетровской, Винницкой, Киевской, Кировоградской, Харьковской, Сумской, Херсонской областях.В Кривом Роге раздался взрыв. Об этом сообщил глава Совета обороны Александр Вилкул. Он призвал жителей не покидать укрытий.У Monitor попросили прощения за информацию о МиГ-31К. Говорят, неправильно обработали входные данные, из-за чего появились ложные данные о якобы взлете ракетоносителя "Кинжалов".По состоянию на эту минуту воздушная тревога не объявлена только в Одесской и Западной Украине. Жителей тех областей, где все еще раздаются сирены, призываем не покидать укрытий. Угроза атаки сохраняется.По Украине начали расширяться отбои воздушной тревоги. Будьте максимально осторожны при выходе из укрытий.Опасность находится в Житомирской, Николаевской, Запорожской и Донецкой областях.Карта воздушных тревог продолжает "зеленеть". В Донецкой области – отбой. Воздушные силы отмечают, что в восточном и юго-восточном направлениях наблюдается значительная активность вражеской тактической авиации. Итак, сохраняется угроза авиаударов для прифронтовых районов.