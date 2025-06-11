В ряде областей Украины днем ​​в среду, 11 июня, объявляли воздушную тревогу. Причиной объявления опасности стала угроза применения баллистики с Востока.

24 Канал призывает находиться в укрытиях в случае объявления воздушной тревоги, ведь это может уберечь жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.

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Для каких областей была опасность

Ориентировочно в 14:18 воздушная тревога начала распространяться по Украине. В Воздушных силах сообщали о скоростной цели в Сумской области, которая двигалась курсом на запад. Позже уточнили об угрозе баллистики.

Угроза применения баллистического вооружения с востока,

– говорится в сообщении.

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Где сейчас объявлена воздушная тревога: смотрите на карте

В свою очередь мониторинговые каналы сообщали о возможном пуске ракет "Искандер" или систем ПВО С-300/С-400. Уже в 14:31 Воздушные силы сообщили об отбое угрозы применения баллистического вооружения.