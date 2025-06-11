У Києві та низці областей була повітряна тривога через загрозу балістики

24 Канал закликає перебувати в укриттях в разі оголошення повітряної тривоги, адже це може вберегти життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.

Дивіться також Масований обстріл Харкова: що відомо про загиблих та поранених

Для яких областей була небезпека

Орієнтовно о 14:18 повітряна тривога почала ширитися Україною. У Повітряних силах повідомляли про швидкісну ціль у Сумській області, яка рухалася курсом на захід. Пізніше уточнили про загрозу балістики.

Загроза застосування балістичного озброєння зі сходу,

– ідеться у повідомленні.

До слова, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.

Де зараз оголошена повітряна тривога: дивіться на карті

Своєю чергою моніторингові канали повідомляли про можливий пуск ракет "Іскандер" або систем ППО С-300 / С-400. Вже о 14:31 Повітряні сили повідомили про відбій загрози застосування балістичного озброєння.