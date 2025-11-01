Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ. Призываем находиться в укрытиях в случае объявления воздушной тревоги в вашем регионе, ведь это может уберечь жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.
Какова причина объявления воздушной тревоги?
Воздушную тревогу для части областей Украины объявили ориентировочно в 19:06. Воздушные силы ВСУ сообщали об угрозе применения баллистического вооружения с северо-восточного направления.
Мониторинговые каналы сообщали о вероятном пуске ракет "Искандер" или систем ПВО С-300/С-400. Впоследствии появилась информация о цели в пределах воздушного пространства Черниговской области.
Воздушная тревога в Украине: смотрите на карте
Впоследствии мониторинговые каналы сообщили о том, что воздушная цель врага прекратила существование в пределах Нежинского района Черниговской области. Уже в 19:40 объявили отбой воздушной тревоги.
Что известно о прошлых атаках?
- За несколько часов до этого в Павлограде Днепропетровской области прогремели взрывы во время комбинированной атаки с использованием ударных БПЛА и баллистических ракет. Местные власти пока это не комментировали.
- Ночью россияне в очередной раз атаковали украинские города. Враг запустил 223 дрона для террора. Противовоздушной обороной сбито или подавлено 206 вражеских БпЛА типа "Шахед", "Гербера" и дронов других типов