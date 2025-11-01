Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ. Закликаємо перебувати в укриттях в разі оголошення повітряної тривоги у вашому регіоні, адже це може вберегти життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.
Яка причина оголошення повітряної тривоги?
Повітряну тривогу для частини областей України оголосили орієнтовно о 19:06. Повітряні сили ЗСУ повідомляли про загрозу застосування балістичного озброєння зі північно-східного напрямку.
Моніторингові канали повідомляли про ймовірний пуск ракет "Іскандер" або систем ППО С-300/С-400. Згодом з'явилася інформація про ціль у межах повітряного простору Чернігівської області.
Повітряна тривога в Україні: дивіться на карті
Згодом моніторингові канали повідомили про те, що повітряна ціль ворога припинила існування в межах Ніжинського району Чернігівської області. Вже о 19:40 оголосили відбій повітряної тривоги.
Що відомо про минулі атаки?
За кілька годин до цього у Павлограді Дніпропетровської області пролунали вибухи під час комбінованої атаки з використанням ударних БпЛА і балістичних ракет. Місцева влада наразі це не коментувала.
Уночі росіяни вкотре атакували українські міста. Ворог запустив 223 дрони для терору. Протиповітряною обороною збито або подавлено 206 ворожих БпЛА типу "Шахед", "Гербера" та дронів інших типів