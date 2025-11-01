Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ. Закликаємо перебувати в укриттях в разі оголошення повітряної тривоги у вашому регіоні, адже це може вберегти життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.

Дивіться також У частині Сумського району зникло світло після ударів по енергооб'єктах: відомо про пораненого

Яка причина оголошення повітряної тривоги?

Повітряну тривогу для частини областей України оголосили орієнтовно о 19:06. Повітряні сили ЗСУ повідомляли про загрозу застосування балістичного озброєння зі північно-східного напрямку.

Моніторингові канали повідомляли про ймовірний пуск ракет "Іскандер" або систем ППО С-300/С-400. Згодом з'явилася інформація про ціль у межах повітряного простору Чернігівської області.

Повітряна тривога в Україні: дивіться на карті

Згодом моніторингові канали повідомили про те, що повітряна ціль ворога припинила існування в межах Ніжинського району Чернігівської області. Вже о 19:40 оголосили відбій повітряної тривоги.

Що відомо про минулі атаки?