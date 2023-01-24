По всей Украине – воздушная тревога: в Беларуси подняли в небо МиГ
24 января 2023, 14:40Читати новину українською
По всей Украине Украины по состоянию на 14.40 24 января объявили воздушную тревогу. Людей призывают немедленно уходить в укрытие гражданской защиты.
Находиться там необходимо, пока не сообщат об отбое тревоги. Нельзя пренебрегать этим правилом, ведь оно спасает жизнь.
Обратите внимание Воздушные силы за полчаса уничтожили 3 вражеских вертолета Ка-52
В сети сообщают, что в Беларуси в небо взмыл МиГ.
МиГ-31К – носитель гиперзвуковой ракеты Х-47м2 "Кинжал", которую наши средства ПВО не могут перехватить,
– говорится в сообщении.
Кроме того, параллельно проходит тренировочный/транспортировочный рейс российской авиации в Северо-Западном регионе. В то же время подчеркивают, что с сигналом тревоги это не связано.