По всей стране была воздушная тревога: в ряде областей раздались взрывы, работала ПВО

7 февраля 2024, 05:56
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Под утро 7 февраля в Киеве и ряде областей Украины объявляли воздушную тревогу. Она была связана с пуском крылатых ракет из Каспийского моря. Подчеркиваем важность пребывания в укрытиях до отбоя.

Российские военные продолжают терроризировать мирное население Украины. Утром 7 февраля объявили воздушную тревогу, связанную с ракетным ударом.

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Россияне запустили ракеты

08:50 Отбой воздушной тревоги. Будьте осторожны, покидая укрытия.08:42 в КГВА сообщили, что в Голосеевском районе загорелся многоэтажный дом, станция технического обслуживания и авто, припаркованные рядом. В Днепровском районе пострадали две женщины, повреждены подземные электросети.08:37 Виталий Кличко сообщил о госпитализации одной пострадавшей в результате возгорания многоэтажки после падения обломков в Голосеевском районе.08:14 В реанимации умер пострадавший в результате ракетного удара по Николаеву.08:02 Воздушные силы предупреждали о работе ПВО в столице.08:00 Сообщали о пролете ракет на Киев.07:32 Глава Львівської ОВА Максим Козицький повідомив про вибухи у Дрогобичі.07:20 Воздушные силы написали: "Крылатые ракеты маневрируют на перекрестке Львовской, Тернопольской и Ивано-Франковской областей!"07:13 Известно, что ракета изменила курс, движется в направлении Львова.07:08 В Воздушных силах заметили, что крылатая ракета на Львовщине движется в сторону границы с Польшей.06:54 Воздушные силы предупредили: "Крылатые ракеты под Киевом, будет работа ПВО!"06:52 Воздушные силы пишут: "Крылатые ракеты из Хмельницкой области вошли в Тернопольскую область! Несколько ракет на Житомирщине – направление Киев!"06:50 Известно о пуске Х-22 в направлении Днепропетровщины!06:46 Россияне снова запустили ракеты Х-22 по Харьковской области.06:44 Воздушные силы предупреждают: "Крылатые ракеты маневрируют в Винницкой, Хмельницкой, Черкасской областях – не игнорируйте угрозу!"06:39 Известно, что ракеты летят на Харьковщину.06:38 Воздушные силы пишут: "Крылатые ракеты облетают Винницу и движутся в направлении Хмельницкой области!"06:36 Воздушные силы предупреждают об угрозе пусков Х-22 на Харьковском направлении.06:35 Воздушные силы пишут: "Ракета на Черкасщине курсом на юго-запад!"06:30 Воздушные силы предупреждают: "Крылатые ракеты в Винницкой области, южнее областного центра!"06:23 Воздушные силы пишут: "Крылатая ракета на Кировоградщине – курсом на запад!"06:22 ПС: "Несколько групп ракет на юге Киевщины, курсом на Виннитчину! Группа ракет на Кировоградщине движутся на северо-запад! Ракета на Сумщине курсом на Черниговщину!"06:15 ВС: "Первая группа ракет на Киевщине, курсом на юго-запад. Еще две группы вдоль границы Полтавской, Черниговской областей, курсом на запад!"06:05 Стало известно, что россияне бьют по Харькову баллистикой.06:04 Воздушные силы: "Несколько групп ракет на Сумщине курсом на запад! Ракеты из Крыма в направлении Николаевщины!"06:00 Карта воздушных тревог "покраснела" полностью. Угроза ракетного удара по всей территории страны.05:58 Воздушные силы написали, что первая группа крылатых ракет в Сумской области и движется она на Полтавщину.05:34 Также воздушную тревогу объявили в Запорожье, Черкасской области и в Киеве.05:17 Объявили об угрозе с воздуха для жителей Донецкой, Сумской, Полтавской, Николаевской, Днепропетровской, Херсонской, Одесской областей.05:02 Сначала воздушную тревогу объявили на Харьковщине.
Автор: Назарій Лазур