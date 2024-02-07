По всей стране была воздушная тревога: в ряде областей раздались взрывы, работала ПВО

Российские военные продолжают терроризировать мирное население Украины. Утром 7 февраля объявили воздушную тревогу, связанную с ракетным ударом.
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Россияне запустили ракеты08:50
Отбой воздушной тревоги. Будьте осторожны, покидая укрытия.08:42
в КГВА сообщили, что в Голосеевском районе загорелся многоэтажный дом, станция технического обслуживания и авто, припаркованные рядом. В Днепровском районе пострадали две женщины, повреждены подземные электросети.08:37
Виталий Кличко сообщил о госпитализации одной пострадавшей в результате возгорания многоэтажки после падения обломков в Голосеевском районе.08:14
В реанимации умер пострадавший в результате ракетного удара по Николаеву.08:02
Воздушные силы предупреждали о работе ПВО в столице.08:00
Сообщали о пролете ракет на Киев.07:32
Глава Львівської ОВА Максим Козицький повідомив про вибухи у Дрогобичі.07:20
Воздушные силы написали: "Крылатые ракеты маневрируют на перекрестке Львовской, Тернопольской и Ивано-Франковской областей!"07:13
Известно, что ракета изменила курс, движется в направлении Львова.07:08
В Воздушных силах заметили, что крылатая ракета на Львовщине движется в сторону границы с Польшей.06:54
Воздушные силы предупредили: "Крылатые ракеты под Киевом, будет работа ПВО!"06:52
Воздушные силы пишут: "Крылатые ракеты из Хмельницкой области вошли в Тернопольскую область! Несколько ракет на Житомирщине – направление Киев!"06:50
Известно о пуске Х-22 в направлении Днепропетровщины!06:46
Россияне снова запустили ракеты Х-22 по Харьковской области.06:44
Воздушные силы предупреждают: "Крылатые ракеты маневрируют в Винницкой, Хмельницкой, Черкасской областях – не игнорируйте угрозу!"06:39
Известно, что ракеты летят на Харьковщину.06:38
Воздушные силы пишут: "Крылатые ракеты облетают Винницу и движутся в направлении Хмельницкой области!"06:36
Воздушные силы предупреждают об угрозе пусков Х-22 на Харьковском направлении.06:35
Воздушные силы пишут: "Ракета на Черкасщине курсом на юго-запад!"06:30
Воздушные силы предупреждают: "Крылатые ракеты в Винницкой области, южнее областного центра!"06:23
Воздушные силы пишут: "Крылатая ракета на Кировоградщине – курсом на запад!"06:22
ПС: "Несколько групп ракет на юге Киевщины, курсом на Виннитчину! Группа ракет на Кировоградщине движутся на северо-запад! Ракета на Сумщине курсом на Черниговщину!"06:15
ВС: "Первая группа ракет на Киевщине, курсом на юго-запад. Еще две группы вдоль границы Полтавской, Черниговской областей, курсом на запад!"06:05
Стало известно, что россияне бьют по Харькову баллистикой.06:04
Воздушные силы: "Несколько групп ракет на Сумщине курсом на запад! Ракеты из Крыма в направлении Николаевщины!"06:00
Карта воздушных тревог "покраснела" полностью. Угроза ракетного удара по всей территории страны.05:58
Воздушные силы написали, что первая группа крылатых ракет в Сумской области и движется она на Полтавщину.05:34
Также воздушную тревогу объявили в Запорожье, Черкасской области и в Киеве.05:17
Объявили об угрозе с воздуха для жителей Донецкой, Сумской, Полтавской, Николаевской, Днепропетровской, Херсонской, Одесской областей.05:02
Сначала воздушную тревогу объявили на Харьковщине.