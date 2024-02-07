По всей стране была воздушная тревога: в ряде областей раздались взрывы, работала ПВО

Под утро 7 февраля в Киеве и ряде областей Украины объявляли воздушную тревогу. Она была связана с пуском крылатых ракет из Каспийского моря. Подчеркиваем важность пребывания в укрытиях до отбоя.

Российские военные продолжают терроризировать мирное население Украины. Утром 7 февраля объявили воздушную тревогу, связанную с ракетным ударом.

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Россияне запустили ракеты

Отбой воздушной тревоги. Будьте осторожны, покидая укрытия.в КГВА сообщили, что в Голосеевском районе загорелся многоэтажный дом, станция технического обслуживания и авто, припаркованные рядом. В Днепровском районе пострадали две женщины, повреждены подземные электросети.Виталий Кличко сообщил о госпитализации одной пострадавшей в результате возгорания многоэтажки после падения обломков в Голосеевском районе.В реанимации умер пострадавший в результате ракетного удара по Николаеву.Воздушные силы предупреждали о работе ПВО в столице.Сообщали о пролете ракет на Киев.Глава Львівської ОВА Максим Козицький повідомив про вибухи у Дрогобичі.Воздушные силы написали: "Крылатые ракеты маневрируют на перекрестке Львовской, Тернопольской и Ивано-Франковской областей!"Известно, что ракета изменила курс, движется в направлении Львова.В Воздушных силах заметили, что крылатая ракета на Львовщине движется в сторону границы с Польшей.Воздушные силы предупредили: "Крылатые ракеты под Киевом, будет работа ПВО!"Воздушные силы пишут: "Крылатые ракеты из Хмельницкой области вошли в Тернопольскую область! Несколько ракет на Житомирщине – направление Киев!"Известно о пуске Х-22 в направлении Днепропетровщины!Россияне снова запустили ракеты Х-22 по Харьковской области.Воздушные силы предупреждают: "Крылатые ракеты маневрируют в Винницкой, Хмельницкой, Черкасской областях – не игнорируйте угрозу!"Известно, что ракеты летят на Харьковщину.Воздушные силы пишут: "Крылатые ракеты облетают Винницу и движутся в направлении Хмельницкой области!"Воздушные силы предупреждают об угрозе пусков Х-22 на Харьковском направлении.Воздушные силы пишут: "Ракета на Черкасщине курсом на юго-запад!"Воздушные силы предупреждают: "Крылатые ракеты в Винницкой области, южнее областного центра!"Воздушные силы пишут: "Крылатая ракета на Кировоградщине – курсом на запад!"ПС: "Несколько групп ракет на юге Киевщины, курсом на Виннитчину! Группа ракет на Кировоградщине движутся на северо-запад! Ракета на Сумщине курсом на Черниговщину!"ВС: "Первая группа ракет на Киевщине, курсом на юго-запад. Еще две группы вдоль границы Полтавской, Черниговской областей, курсом на запад!"Стало известно, что россияне бьют по Харькову баллистикой.Воздушные силы: "Несколько групп ракет на Сумщине курсом на запад! Ракеты из Крыма в направлении Николаевщины!"Карта воздушных тревог "покраснела" полностью. Угроза ракетного удара по всей территории страны.Воздушные силы написали, что первая группа крылатых ракет в Сумской области и движется она на Полтавщину.Также воздушную тревогу объявили в Запорожье, Черкасской области и в Киеве.Объявили об угрозе с воздуха для жителей Донецкой, Сумской, Полтавской, Николаевской, Днепропетровской, Херсонской, Одесской областей.Сначала воздушную тревогу объявили на Харьковщине.