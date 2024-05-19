В Киеве и ряде областей звучала воздушная тревога: какая была угроза

19 мая 2024, 11:19
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В Киеве, области и части Украины прозвучала воздушная тревога. Воздушные силы ВСУ сообщили об угрозе применения баллистического вооружения в красных областях

Тревога продолжалась ориентировочно с 10:58 по 11:57 19 мая. Перед этим, в ночь на 18 мая, Россия атаковала Украину дронами-камикадзе типа "Шахед".

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Что известно о тревоге в Украине

11:59, 19 мая

Воздушные силы ВСУ сообщили об отбое угрозы по всем областям. Исключение – Харьковская и Донецкая области.

11:34, 19 мая

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил, что зафиксированы удары в Харьковском районе.

По предварительной информации, есть пострадавшие. Данные уточняются,
– заявил чиновник.

По его словам, есть угроза повторных ударов. Поэтому людям стоит находиться в укрытиях.

11:30, 19 мая

Еще одна скоростная цель в Полтавской области. Направление ее движения – Канев.

11:19, 19 мая

Скоростная цель изменила направление на Киев. Людей призвали пройти в укрытие.

11:18, 19 мая

Скоростная цель в направлении Белой Церкви в Киевской области.

11:16, 19 мая

Воздушные силы ВСУ сообщили, что в Черниговской, Черкасской и Киевской областях ракетная опасность.

11:03, 19 мая

Городской голова Харькове Игорь Терехов сообщил о взрывах в Харькове. В частности, сначала прогремел один взрыв в городе, впоследствии – еще один.

10:58, 19 мая

Воздушная тревога в Украине
Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена тревога с Восточного направления,
– заявили в Воздушных силах ВСУ ориентировочно в 10:58.

Военные призвали людей не игнорировать сигналы воздушной тревоги.


Воздушная тревога в Украине / Скриншот

Автор: Діана Квасневська