В Киеве и ряде областей звучала воздушная тревога: какая была угроза
В Киеве, области и части Украины прозвучала воздушная тревога. Воздушные силы ВСУ сообщили об угрозе применения баллистического вооружения в красных областях
Тревога продолжалась ориентировочно с 10:58 по 11:57 19 мая. Перед этим, в ночь на 18 мая, Россия атаковала Украину дронами-камикадзе типа "Шахед".
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Что известно о тревоге в Украине
Воздушные силы ВСУ сообщили об отбое угрозы по всем областям. Исключение – Харьковская и Донецкая области. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил, что зафиксированы удары в Харьковском районе. По предварительной информации, есть пострадавшие. Данные уточняются, По его словам, есть угроза повторных ударов. Поэтому людям стоит находиться в укрытиях. Еще одна скоростная цель в Полтавской области. Направление ее движения – Канев. Скоростная цель изменила направление на Киев. Людей призвали пройти в укрытие. Скоростная цель в направлении Белой Церкви в Киевской области. Воздушные силы ВСУ сообщили, что в Черниговской, Черкасской и Киевской областях ракетная опасность. Городской голова Харькове Игорь Терехов сообщил о взрывах в Харькове. В частности, сначала прогремел один взрыв в городе, впоследствии – еще один.
– заявил чиновник.
Воздушные силы ВСУ сообщили об отбое угрозы по всем областям. Исключение – Харьковская и Донецкая области.
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил, что зафиксированы удары в Харьковском районе.
По предварительной информации, есть пострадавшие. Данные уточняются,
По его словам, есть угроза повторных ударов. Поэтому людям стоит находиться в укрытиях.
Еще одна скоростная цель в Полтавской области. Направление ее движения – Канев.
Скоростная цель изменила направление на Киев. Людей призвали пройти в укрытие.
Скоростная цель в направлении Белой Церкви в Киевской области.
Воздушные силы ВСУ сообщили, что в Черниговской, Черкасской и Киевской областях ракетная опасность.
Городской голова Харькове Игорь Терехов сообщил о взрывах в Харькове. В частности, сначала прогремел один взрыв в городе, впоследствии – еще один.