В Киеве и ряде областей звучала воздушная тревога: какая была угроза

В Киеве, области и части Украины прозвучала воздушная тревога. Воздушные силы ВСУ сообщили об угрозе применения баллистического вооружения в красных областях

Тревога продолжалась ориентировочно с 10:58 по 11:57 19 мая. Перед этим, в ночь на 18 мая, Россия атаковала Украину дронами-камикадзе типа "Шахед".

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Что известно о тревоге в Украине