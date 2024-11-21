По всей Украине – воздушная тревога: враг атакует баллистикой

Воздушную тревогу в ряде регионов Украины объявили днем 21 ноября. В Воздушных силах сообщили об угрозе применения баллистического вооружения.

24 Канал призывает находиться в укрытиях до окончания воздушной тревоги, ведь это может уберечь жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.

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