По всей Украине – воздушная тревога: враг атакует баллистикой
Воздушную тревогу в ряде регионов Украины объявили днем 21 ноября. В Воздушных силах сообщили об угрозе применения баллистического вооружения.
24 Канал призывает находиться в укрытиях до окончания воздушной тревоги, ведь это может уберечь жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.
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Отбой воздушной тревоги по областям. Скоростная цель на Сумщине в направлении Полтавщины, По данным мониторинговых каналов, вероятно, причиной является пуск межконтинентальной баллистической ракеты из Астраханской области. Скорее всего, речь идет о "Рубеже", которая по меньшей мере в три раза превосходит в скорости "Искандер-М". "Максимальное внимание", – отмечают там. Внимание! Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена тревога! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги! Направляйтесь в укрытие,
– писали защитники неба.
– говорится в сообщении.
Отбой воздушной тревоги по областям.
Скоростная цель на Сумщине в направлении Полтавщины,
По данным мониторинговых каналов, вероятно, причиной является пуск межконтинентальной баллистической ракеты из Астраханской области. Скорее всего, речь идет о "Рубеже", которая по меньшей мере в три раза превосходит в скорости "Искандер-М".
"Максимальное внимание", – отмечают там.
Внимание! Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена тревога! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги! Направляйтесь в укрытие,