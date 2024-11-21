По всей Украине – воздушная тревога: враг атакует баллистикой

21 ноября 2024, 15:09
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Автор: Маргарита Волошина

Воздушную тревогу в ряде регионов Украины объявили днем 21 ноября. В Воздушных силах сообщили об угрозе применения баллистического вооружения.

24 Канал призывает находиться в укрытиях до окончания воздушной тревоги, ведь это может уберечь жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.

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15:49, 21 ноября

Отбой воздушной тревоги по областям.

15:38, 21 ноября

Скоростная цель на Сумщине в направлении Полтавщины,
– писали защитники неба.

15:10, 21 ноября

По данным мониторинговых каналов, вероятно, причиной является пуск межконтинентальной баллистической ракеты из Астраханской области. Скорее всего, речь идет о "Рубеже", которая по меньшей мере в три раза превосходит в скорости "Искандер-М".

"Максимальное внимание", – отмечают там.

15:06, 21 ноября

Внимание! Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена тревога! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги! Направляйтесь в укрытие,
– говорится в сообщении.