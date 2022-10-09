В Украине – масштабная воздушная тревога: в столице и области слышали звук взрыва

По всей Украине объявили воздушную тревогу около 18:00 9 октября. В Киеве и области слышали взрывы.

О звуках взрывов в Киеве телеграм-каналы начали сообщать около 18:05. После в столице прозвучали сирены.

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Кроме того, взрывы слышали в Ирпене. Правда, официальной информации нет. Вероятно, громкие звуки – результат работы украинских Сил обороны. Например, саперов.

Хотя в сети пишут о вероятности запуска ракет стратегической авиации. Людям следует оставаться в укрытиях, пока не объявят отбой.

Где объявили тревогу

Днепропетровская,

Харьковская,

Полтавская,

Луганская,

Донецкая,

Запорожская,

Днепропетровская,

Херсонская,

Николаевская,

Одесская,

Кировоградская.

Черкасская,

Черниговская,

Киевская и Киев

Житомирская,

Винницкая,

Хмельницкая,

Тернопольская,

Ровненская,

Волынская,

Ивано-Франковская,

Черновицкая,

Львовская,

Закарпатская области.

Удар по Запорожью: что известно

Ночью 9 октября в Запорожской области была объявлена воздушная тревога. Российские военные обстреляли Запорожье крылатыми ракетами "Х-22", а также использовали ракеты ПВО С-300.

В результате обстрела погибли по меньшей мере 13 человек – 5 женщин, 7 мужчин и 1 ребенок. Еще 73 жителя пострадали – 60 ранены, среди которых 35 женщин, 18 мужчин и 7 детей.

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