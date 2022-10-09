В Украине – масштабная воздушная тревога: в столице и области слышали звук взрыва
9 октября 2022 , 18:14Читати новину українською
Источник:Карта воздушных тревог
По всей Украине объявили воздушную тревогу около 18:00 9 октября. В Киеве и области слышали взрывы.
О звуках взрывов в Киеве телеграм-каналы начали сообщать около 18:05. После в столице прозвучали сирены.
Читайте также В Сумской области российский беспилотник атаковал человека возле магазина
Кроме того, взрывы слышали в Ирпене. Правда, официальной информации нет. Вероятно, громкие звуки – результат работы украинских Сил обороны. Например, саперов.
Хотя в сети пишут о вероятности запуска ракет стратегической авиации. Людям следует оставаться в укрытиях, пока не объявят отбой.
Где объявили тревогу
- Днепропетровская,
- Харьковская,
- Полтавская,
- Луганская,
- Донецкая,
- Запорожская,
- Днепропетровская,
- Херсонская,
- Николаевская,
- Одесская,
- Кировоградская.
- Черкасская,
- Черниговская,
- Киевская и Киев
- Житомирская,
- Винницкая,
- Хмельницкая,
- Тернопольская,
- Ровненская,
- Волынская,
- Ивано-Франковская,
- Черновицкая,
- Львовская,
- Закарпатская области.
Удар по Запорожью: что известно
- Ночью 9 октября в Запорожской области была объявлена воздушная тревога. Российские военные обстреляли Запорожье крылатыми ракетами "Х-22", а также использовали ракеты ПВО С-300.
- В результате обстрела погибли по меньшей мере 13 человек – 5 женщин, 7 мужчин и 1 ребенок. Еще 73 жителя пострадали – 60 ранены, среди которых 35 женщин, 18 мужчин и 7 детей.