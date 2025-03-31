Драка из-за русской музыки в Киеве: действительно ли военный является работником ТЦК

В Киеве в Голосеевском районе избили ветерана после того, как он сделал замечание относительно русской музыки. Некоторые медиа распространяли информацию, что военный якобы является работником ТЦК, впрочем, эта информация не соответствует действительности.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Киевский городской ТЦК и СП.

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Был ли военный, который оказался в центре скандала, работником ТЦК

Некоторые телеграмм-каналы сообщали, что участником конфликта в Голосеевском районе из-за русской музыки является Александр Белошвец. В медиа писали, что мужчина якобы является сотрудником ТЦК.

Однако, эта информация – фейк. В Киевском городском ТЦК и СП сообщили, что Белошвец А.А. не проходил и не проходит военную службу в территориальном центре комплектования и социальной поддержки и его обособленных подразделениях, а именно в районных ТЦК и СП города Киева.

Призываем граждан быть беспристрастными, проверять информацию на достоверность и воздерживаться от распространения непроверенных, искаженных и манипулятивных сообщений,

– обратились в ТЦК к гражданам.

Напомним, что 29 марта в Голосеевском районе Киева произошел конфликт между двумя компаниями. Так, ветеран сделал замечание из-за русской музыки, после чего начался конфликт с дракой.

На инцидент отреагировали в полиции. Там сообщили, что устанавливают все обстоятельства.